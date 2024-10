10 aplicaciones móviles que usan la inteligencia artificial para hacer la vida más sencilla

Por mucho tiempo se creyó que los únicos inteligentes eran los seres humanos. O bueno, quizás los seres vivos, porque quién no ha escuchado decir sobre un perro: “Es brillante, solo le falta hablar”. Pero era impensado, hace no tanto, hablar de inteligencia artificial : usar la palabra inteligencia para referirse a un robot o una máquina.

Eso que se creía un don o una cualidad natural, ahora también puede ser algo creado, algo artificial. Porque no solo los humanos o los animales pueden aprender, las máquinas también. La compañía tecnológica IBM define la inteligencia artificial (IA) como "tecnología que permite que las computadoras simulen la inteligencia humana y las capacidades humanas de resolución de problemas"

Solo con un archivo de PDF que ilustraba lo que querían hacer, recogieron una ronda de inversión de 5 millones de dólares por su experticia en IA y en e-commerce, según contó Pereira a Galería. Se trató de una de las rondas “presemilla” o “ángel” (llamada así por la etapa en la que se encuentra el emprendimiento) más grandes de Latinoamérica, y es probable que haya sido la mayor para una empresa de IA latinoamericana.

Zapia nació como un chatbot (software de conversación) que podía contestar preguntas como dónde salir a comer o cuál es el pronóstico del tiempo para mañana; también, transcribir mensajes de audio y crear recordatorios. Pero en la actualidad sus usos se han multiplicado y está en proceso de creación una función de asistente de compras. “Lo que queremos hacer ahora es ayudar a los latinoamericanos a tomar mejores decisiones de compra usando IA”, explicó Pereira. Si un latinoamericano quiere comprar un televisor, un celular, una computadora o cualquier otra cosa, tiene varios caminos para asesorarse en su decisión. Puede preguntarle a algún amigo o conocido, pero es difícil encontrar a alguien que sea experto en todo. Puede asesorarse con los mismos vendedores del producto, pero ellos siempre querrán concretar la venta de lo que ofrecen. Puede también buscar datos en internet, pero es probable que la información que encuentre corresponda a Estados Unidos y no a Latinoamérica.

Zapia, que es de uso gratuito y sencillo, se propone entonces ofrecerle al usuario toda la información para que pueda comprar el producto que mejor se adecúe a sus necesidades y presupuesto. “Son recomendaciones personalizadas que usan IA para encontrar productos disponibles en tu país y acordes a vos. En eso es en lo que estamos tratando de especializarnos ahora”, añadió Pereira.

Con poco más de un año de existencia, Zapia ya superó los 2 millones y medio de usuarios entre México, Colombia, Brasil y Uruguay. En el corto tiempo que transcurrió desde su lanzamiento (agosto de 2023) hasta la actualidad, sus creadores se encontraron con casos de uso que jamás hubieran imaginado. Por ejemplo, una gran comunidad latinoamericana de personas sordas o con audición disminuida que se sirven de Zapia para transcribir mensajes de audio que reciben a través de WhatsApp que, de otra forma, no podrían saber su contenido. También supieron de varias personas ciegas o con baja visión que reenviaron imágenes a Zapia para que se las interprete y les devuelva una descripción detallada.

Háblalo: una “revolución de inclusión”

hablalo.jpg

La madre de Mateo Salvatto trabajaba hacía más de una década como profesora de lengua de señas e intérprete de personas sordas. En 2016, Salvatto, un joven argentino que entonces tenía solo 17 años, se propuso ayudar a los alumnos de su madre a comunicarse mejor. Así nació Háblalo, una herramienta de software que convierte texto a voz y voz a texto. Con IA, crea subtítulos de las conversaciones del entorno para personas que no pueden escuchar y ofrece una voz a quienes no pueden hablar. Y todo esto lo hace de forma gratuita.

La herramienta comenzó a crecer a un ritmo acelerado y excedió a los alumnos de su madre. Comenzaron a usarla personas con discapacidades comunicativas de distintas partes de Argentina. En 2018, al superar los 20.000 usuarios, Salvatto se asoció con Sergio Cantarovici y Laura Muchnik para crear Asteroid, la empresa que llevaría a Háblalo al siguiente nivel.

La interfaz de Háblalo se desarrolló en colaboración con los propios usuarios y con expertos en las distintas patologías. Ya no son solo sordomudos los que se sirven de esta aplicación para poder comunicarse, sino también personas con parálisis cerebral, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), autismo, traqueotomías y otras condiciones que dificultan la comunicación. Como una gran ventaja, se logró que la aplicación pudiera operar sin necesidad de conexión a internet.

Asteroid alcanzó un crecimiento vertiginoso y en la actualidad está presente en 65 países de los cinco continentes, disponible para 40 idiomas. Tiempo después del lanzamiento de Háblalo, Asteroid lanzó Háblalo for Business, un modelo de negocios para organizaciones que permite a empresas privadas e instituciones públicas ser más inclusivas con las personas con discapacidad, con servicios adaptados a un público de más de 500 millones de personas. Así, Salvatto, Cantarovici y Muchnik iniciaron lo que ellos mismos llamaron “la revolución de inclusión”, a la que se unieron docenas de organizaciones.

Las empresas que cuentan con Háblalo for Business tienen disponibles en sus sucursales una tablet o un código QR que permiten a los usuarios acceder a las versiones de Háblalo particulares de cada empresa. Allí pueden encontrar las respuestas a preguntas frecuentes, instrucciones para realizar trámites y un espacio para consultas a los ejecutivos de la organización. Para esto, Asteroid capacitó a las empresas en el uso de Háblalo y les enseñó buenas prácticas para atender a personas con discapacidad.

ELSA: todos pueden aprender idiomas

elsa.jpg

Para aprender un idioma nuevo, ya no hace falta un profesor humano. Ni siquiera una clase virtual. Ya existen infinidad de aplicaciones que se sirven de la IA para ayudar a los usuarios a aprender a hablar y escribir en casi cualquier lengua. Una de las más populares es ELSA. Su nombre es una sigla que significa English Language Speech Assistant (Asistente de Habla en Lengua Inglesa) y permite adquirir o perfeccionar los conocimientos de inglés. Con tecnologías como la escucha y el reconocimiento de voz, analiza y sugiere cambios para corregir la pronunciación en el idioma oficial de Estados Unidos.

Además, ELSA ofrece evaluaciones de dominio del idioma, la creación de un currículum personalizado, una gráfica de progreso del usuario y lecciones específicas para perfeccionar cada área de aprendizaje de la lengua inglesa. La aplicación cuenta con una versión específica para aulas y otra para empresas, con adaptaciones para personalizar los aprendizajes.

En su versión para el usuario individual, ofrece un plan gratuito, con una cantidad limitada de lecciones, y dos planes pagos. El primero es la opción Pro (11,83 dólares por mes), que añade más de 8.000 lecciones, un rastreador de progreso con recompensas y prácticas diarias recomendadas. Y el plan más completo es el Premium, que tiene un costo de 16,67 dólares por mes. Este último suma acceso a cursos certificados de preparación de exámenes de inglés de la Universidad de Oxford e incluso acceso al curso de preparación para el examen que permite obtener la ciudadanía estadounidense.

Scool.ai: nuevas formas de aprender

Scool.jpg

Una herramienta muy útil para los docentes, y también para los estudiantes, es la aplicación Scool.ai, una plataforma de aprendizaje que, a través del análisis de datos, permite mejorar el proceso de enseñanza. Ofrece posibilidades de personalizar el aprendizaje para cada grupo de estudiantes e, incluso, para cada estudiante de forma individual. Además, permite predecir el rendimiento académico, evaluar el progreso del alumno y, así, ahorrar tiempo y recursos.

Scool.ai cuenta con tres versiones. Una para estudiantes, con modalidades de aprendizaje personalizadas que se adaptan a sus ritmos y preferencias. Esta versión también ofrece a los padres la posibilidad de estar informados en tiempo real sobre el progreso académico de sus hijos, la asistencia a clases y las calificaciones. Otra versión es la que está orientada a los docentes, que les permite mejorar sus habilidades de enseñanza, crecer en su desarrollo profesional y acceder a una variedad de módulos de capacitación pensados para que puedan adquirir nuevas técnicas pedagógicas y habilidades de manejo del aula. La tercera versión está dedicada a los institutos educativos, para optimizar y centralizar el registro de asistencia a clases, las evaluaciones, las calificaciones y el cumplimiento de los docentes.

Scool.ai, con su versión gratuita, ayuda a democratizar los recursos educativos sin importar la situación geográfica o socioeconómica del estudiante, el docente o el centro de estudios. Permite que todos puedan acceder a recursos tecnológicos y didácticos que fomentan su independencia en el proceso educativo.

Ada: casi un doctor en casa

ada.jpg

Tras observar con preocupación la realidad de que no todas las personas, ni de Europa ni del mundo, tenían acceso a los centros de salud, en 2011, un emprendedor, un neurocientífico y una médica europeos crearon una aplicación de IA que facilitaría los diagnósticos clínicos. La bautizaron Ada, y con ella se propusieron ayudar a las personas a comprender, manejar y recibir atención para sus síntomas en minutos, con el respaldo de un grupo de profesionales de la salud.

Ese grupo de profesionales entrenó la aplicación durante varios años (y aún lo hace) para que sea capaz de brindar al paciente un prediagnóstico en solo unos minutos a partir de sus síntomas, en cualquier momento y desde cualquier lugar. A hoy, con más de 14 millones de usuarios, Ada logró diagnosticar alergias, diabetes, enfermedad de Crohn y hasta embarazos.

El objetivo de Ada no es reemplazar la atención del médico, sino ayudarlo en su trabajo. La aplicación funciona como un “tamiz”, al realizar una especie de consulta previa de forma virtual. Pero, si lo considera necesario, pone al usuario en contacto con un médico real para obtener un diagnóstico más claro. Esto ahorra tiempos tanto a especialistas como a pacientes.

Diabetes:M: la importancia del autocontrol

Diabetes-M.jpg

Existe una aplicación que se sirve de la IA para ayudar a las personas con diabetes y prediabetes a llevar un control de sus niveles de azúcar en sangre. Diabetes:M permite cargar los valores del glucómetro desde cualquier lugar donde el usuario se encuentre, ingresar también los horarios, las cantidades y los tipos de alimentos consumidos para monitorear la dieta, enviar reportes detallados a los médicos y recibir alertas y evaluaciones.

Ofrece una sección en la que el usuario, tras ingresar sus datos, puede calcular las unidades de insulina para una dieta basada en carbohidratos, grasas y proteínas. Además, puede seleccionar alimentos de una lista predeterminada para estimar la cantidad que su cuerpo precisa.

La aplicación devuelve al usuario una serie de listas y gráficas que reflejan sus niveles de insulina a lo largo del tiempo. Estos reportes se pueden compartir con especialistas médicos a través de archivos de PDF, HTML o XLS.

Diabetes:M fue desarrollada por Sirma Medical Systems, una empresa de origen búlgaro que se especializa en tecnologías de la información y desarrollo de software para soluciones médicas.

The Mindfulness App: un momento de relax

The Mindfulness App.jpg

Tan importante como la salud física es la salud mental, y muchas veces los seres humanos necesitan un momento de pausa para relajarse y poner la mente en blanco. La práctica de la meditación y el mindfulness ya es una costumbre para millones de personas en todo el mundo, y existen varias aplicaciones móviles que facilitan estos momentos. Una de ellas es The Mindfulness App, que ofrece meditaciones guiadas, ejercicios de relajación y técnicas para descansar mejor por la noche.

Basada en la IA, The Mindfulness App consta de un repertorio de más de 500 meditaciones guiadas, consejos para conciliar el sueño y cursos de expertos en mindfulness de todo el mundo. El menú ofrece opciones para cada estado de ánimo, cada momento del día y cada usuario, desde aquellos que incursionan por primera vez en la meditación y la relajación hasta quienes acumulan años de experiencia.

Las meditaciones guiadas y los cursos están disponibles en más de 10 idiomas diferentes. Hay algunas de solo tres minutos de duración, para una pausa en la rutina, y otras de 99 minutos. Hay meditaciones silenciosas y otras conversadas. Algunas tienen sonidos de bosque, de lluvia y de olas del mar.

The Mindfulness App tiene una prueba gratuita que permite disfrutar del contenido completo durante siete días. Cumplido el plazo, el usuario puede adquirir una suscripción premium con contenido ilimitado.

Come+plantas: todo sobre los vegetales

Come+plantas copia.jpg

En 2020, la cocinera argentina Narda Lepes se alió con Microsoft para crear una aplicación de IA que permite a los usuarios reconocer vegetales que hasta ahora no conocían y aprender todo sobre ellos. Su origen, estacionalidad, información botánica y recetas del mundo. Cómo elegir, guardar, preparar y combinar vegetales y frutas.

La premisa de la aplicación Come +plantas es “conectar con las plantas desde un lugar más relajado”. Permite, a través de un reconocimiento con inteligencia artificial, descubrir y aprender qué hacer con aquellos vegetales que una persona en general no consume o de los que quizás no sepa ni el nombre. El objetivo es fomentar una cocina intuitiva, incentivar la improvisación y que los usuarios se sientan más seguros a la hora de elaborar preparaciones ricas y sanas.

La aplicación incluye más de mil consejos e información de más de 90 vegetales pertenecientes a 30 familias botánicas. Para cada una de esas familias existe un color específico que las identifica. De esta manera, por ejemplo, el usuario puede saber que todos los que están en color violeta combinan bien entre sí en preparaciones.

Come+plantas está disponible de manera gratuita en las tiendas de Android e iOS. Una vez descargada, los usuarios pueden ingresar cada día para ver un vegetal diferente según la temporada. Pueden explorar ese vegetal o descubrir otros.

PocketSmith: para ordenar las finanzas personales

Pocketsmith copia.jpg

En la vorágine de la rutina, el hogar, el trabajo, el ocio, muchas veces las personas no entienden —quizás porque no registran— en qué se les va el dinero. En el mundo de la IA, existen algunas opciones de aplicaciones móviles que permiten administrar las finanzas personales.

PocketSmith es un software que facilita a los usuarios la gestión de su dinero. Se fundó en 2008 con la misión de ayudar a las personas a tomar mejores decisiones financieras mediante un pronóstico de sus saldos bancarios futuros. Con información proporcionada por el propio usuario, sugiere opciones intuitivas de interacción con su dinero.

Entre las opciones de uso de PocketSmith están los reportes bancarios automáticos en tiempo real. Con esto, la aplicación le ahorra al usuario tener que revisar sus estados de cuenta y sus movimientos, pudiendo conectarse con más de 12.000 instituciones financieras alrededor del mundo. Además, permite realizar un seguimiento de cuentas, activos y pasivos con una conversión automática de divisas basadas en tarifas diarias.

Mediante PocketSmith se puede también clasificar, etiquetar y registrar gastos. Luego, con la información cargada, se puede hacer uso del motor de búsqueda para encontrar gastos o transacciones específicas.

Wombo Dream: arte digital

Wombo Dream.jpg

“Estación espacial alienígena”, “bosque con arcoíris” o cualquier frase que el usuario escriba Wombo Dream la convierte en una imagen, un dibujo o una pintura a través del uso de la inteligencia artificial.

Desde la pestaña principal de la aplicación, el usuario puede escribir el texto de lo que quiere crear o, si no se le ocurre nada, cuenta con varios ejemplos de frases que han usado otros a modo de inspiración.

Una vez que la persona tiene claro el texto que quiere usar como puntapié, el segundo paso es elegir uno de los distintos estilos visuales que ofrece Wombo Dream, como “fantasía oscura”, “steampunk” o “pastel”. Cada uno ofrecerá una ilustración distinta, por lo que se puede probar con la misma frase para obtener distintos resultados.

Con esta aplicación, cualquier usuario puede crear una obra de arte auténtica en tan solo unos segundos. Se trata de una herramienta que quizás no simplifique la vida de las personas —o sí la de los artistas—, pero que sí ofrece entretenimiento y una forma de acercamiento al arte visual de manera muy sencilla.