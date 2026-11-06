  • Cotizaciones
    viernes 06 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El desplome del sector tecnológico tras las midterms sacude a los mercados mundiales

    Las bolsas asiáticas sufren pérdidas inéditas desde la pandemia y los mercados europeos caen más de 1%, arrastrados por el desplome tecnológico en Estados Unidos y el temor a mayores regulaciones e inversiones más lentas en inteligencia artificial

    Los bolsas mundiales se desploman por el temor a una mayor regulación de la IA y una desaceleración de la construcción de centros de datos en EE.UU., después de que el Partido Demócrata ganara las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026.

    Los bolsas mundiales se desploman por el temor a una mayor regulación de la IA y una desaceleración de la construcción de centros de datos en EE.UU., después de que el Partido Demócrata ganara las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026.

    FOTO

    Mohd RASFAN / AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Las bolsas mundiales se desplomaron el viernes 6 de noviembre, lastradas por la venta masiva de acciones en Wall Street de empresas vinculadas al sector de la inteligencia artificial (IA), después de la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos (EE.UU.).

    Los mercados de Asia sufrieron una jornada que no se veía desde los tiempos del Covid. Las bolsas de Taipéi, Seúl y Tokio, especialmente expuestas al sector tecnológico y que aglutinan empresas clave en las cadenas de suministro globales de la IA, cerraron con caídas del 4,51 %, 6,02 % y 5,96 %, respectivamente.

    Como respuesta, el Ministerio de Finanzas de Taiwán activó un fondo de estabilización de acciones de 15.000 millones de dólares, después de que muchos propietarios se deshicieran de sus activos en empresas tecnológicas, en la peor semana para la bolsa taiwanesa desde 2001.

    Leé además

    Una mujer iraní ajusta un logotipo de IA durante la competición de inteligencia artificial en las Olimpiadas Tecnológicas de Irán 2026, celebradas en el Parque Tecnológico Pardis, al noreste de Teherán, Irán, el 3 de noviembre de 2026.
    Financial Times

    El avance imparable del capitalismo cognitivo
    Las computadoras portátiles de bajo costo de Google, Chromebooks, son los dispositivos que las escuelas de Estados Unidos entregan con mayor frecuencia a sus estudiantes.
    Tecnología

    Google desactivará sus herramientas de IA para escolares

    Los fabricantes de chips de memoria, grandes bendecidos por el auge de la IA, encabezaron las caídas: SanDisk se desplomó un 22% y tanto Micron como AMD perdieron un 17% de su valor.

    Asimismo, los mercados europeos también se resintieron: El CAC 40 francés cayó un 1,2 % en las primeras operaciones, mientras que el DAX alemán perdió un 1,4 % y el FTSE 100 británico se desplomó un 2 %.

    Entretanto, el índice MSCI de Mercados Emergentes cayó un 2,7 %, hasta situarse en su nivel más bajo en siete meses, lo que lo induce a su sexta semana consecutiva de descenso, según informó Reuters.

    Estados Unidos, epicentro del remezón bursátil

    Las bolsas del mundo se vieron arrastradas por el desplome de los mercados estadounidenses del jueves, el peor día para Wall Street desde que el presidente Donald Trump convulsionó los mercados mundiales con sus aranceles del “Día de la Liberación” en abril de 2025.

    El Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones cayeron un 5,52 %, un 4,36 % y un 3,44 %, respectivamente, en una jornada en la que se esfumaron casi 3 billones de dólares del valor de mercado de las empresas del S&P.

    La caída superó con creces las ganancias del mercado bursátil estadounidense del día anterior, que habían sido las mejores en tres meses. Las acciones de empresas de chips de inteligencia artificial se encuentran entre las más influyentes de Wall Street.

    Uno de los afectados por esta debacle fue Elon Musk, cuyo patrimonio se redujo en alrededor de 113.000 millones de dólares en los últimos dos días, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, después de que Tesla y SpaceX fueran castigadas en la bolsa.

    “Hoy la bolsa se desplomó porque los demócratas tuvieron un gran martes. ¡Qué triste verlo! ¡Solo ustedes tienen la culpa!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social en la noche del jueves, después del cierre de los mercados estadounidenses.

    Este viernes las acciones estadounidenses se estabilizaron, con los futuros del Nasdaq al alza, impulsados por el avance de las acciones de semiconductores. Además, el índice de pánico de Wall Street ha descendido ligeramente, lo que revela un descenso del nerviosismo entre los inversores estadounidenses.

    Los demócratas planean límites a la IA; Trump prefiere “enriquecerse”

    El Partido Demócrata recuperó el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes de EE.UU. en las elecciones de mitad de mandato. Este cambio de liderazgo en ambas cámaras del Congreso preocupa a los inversores del sector tecnológico ante la posibilidad de que se promueva un mayor control regulatorio que frene la rápida expansión de la inteligencia artificial.

    “Existe esta incertidumbre regulatoria y política, que creo que nos acompañará hasta que comprendamos realmente la magnitud de la desaceleración a la que nos enfrentamos”, señaló a la agencia Reuters Marvin Loh, estratega macroeconómico global sénior de State Street.

    Los demócratas planean impulsar una batería de leyes para regular los sistemas de inteligencia artificial y el desarrollo de centros de datos cuando asuman el control del Congreso de los EE.UU. en enero, según han explicado previamente legisladores y asistentes parlamentarios.

    Buscan proteger a los consumidores del aumento de los costes de la electricidad vinculados a los centros de datos, exigir pruebas independientes de los sistemas avanzados de IA y aclarar en qué casos las empresas de IA pueden ser consideradas responsables de los daños causados por sus productos.

    El diputado Greg Casar, demócrata de Texas y presidente del Grupo Progresista del Congreso, incluso sostuvo esta semana que los directivos del sector de la IA deberían ser citados a declarar bajo juramento, mientras que el senador Bernie Sanders ha abogado por una moratoria en la construcción de los centros de datos.

    Los demócratas también planean usar poder renovado para recrudecer el escrutinio de las empresas más poderosas de la industria, incluidas OpenAI y Anthropic, en un momento en que la segunda de ellas quiere empezar a cotizar en la bolsa con una valoración inicial de 1,5 millones de dólares. Algunos analistas advierten que la actual situación podría obligar a revalorizar esa cifra e incluso retrasar su salida al mercado.

    En contraste, Trump prometió el viernes trabajar con los estados de EE.UU. “que quieran enriquecerse” gracias a la inteligencia artificial. “¡Es oro puro, y solo un liderazgo insensato diría 'no' a las riquezas que trae consigo!”, escribió el republicano en Truth Social.

    Con información de EFE, Reuters, AP y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Estafa

    Caso Goldring: tras condena a corredora, acreedores pueden oponerse al acuerdo y abogados llegan a Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Viajes oficiales

    Polémica en el Senado por viajes de legisladores: proyecto que obliga a devolver viáticos derivó en acusaciones de “demagogia” y “vergüenza”

    Por Victoria Fernández
    Tecnología

    Gurméndez reclama aprobar la ley contra los ‘deepfakes’ sexuales y advierte que pueden ocurrir “hechos graves”

    Por Redacción Búsqueda
    Política exterior

    Uruguay criticó las sanciones impuestas a los integrantes de la Corte Penal Internacional y expresó su apoyo “inequívoco” al organismo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El diputado de Paraguay, Walter García, sostiene un cartel durante sesión extraordinaria donde se debate una propuesta de juicio político contra el presidente, Santiago Peña, por presuntas irregularidades y conflictos de intereses relacionados con Ueno bank, intervenido esta semana por el Banco Central tras detectar problemas de solvencia.
    Video

    Paraguay avanza hacia la destitución de Santiago Peña tras el escándalo bancario

    Por France 24
    Álvaro Delgado y Nicolás Olivera.

    Un grupo de intendentes blancos se reunió para reclamar una “agenda distinta” y preguntarse “para qué” volver al gobierno

    Por Federico Castillo
    Margarita Garcia Robayo.

    Margarita García Robayo gana el Premio Herralde con una novela epistolar

    Por Redacción Búsqueda
    Durante el velatorio de Gonzalo Moratorio en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. en Montevideo.

    El gobierno decretó dos días de duelo nacional por la muerte de Gonzalo Moratorio

    Por Redacción Búsqueda