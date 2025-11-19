La UE retrasa la entrada en vigor de normas sobre IA de “alto riesgo” ante la presión para impulsar la innovación

El ejecutivo de la UE propuso el miércoles derogar normas clave sobre inteligencia artificial y privacidad de datos como parte de un esfuerzo por reducir la burocracia y ayudar al sector de alta tecnología europeo a alcanzar a sus rivales mundiales.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Las innovadoras normas tecnológicas de la UE se han enfrentado a una fuerte oposición por parte de la administración estadounidense bajo el mandato del presidente Donald Trump, pero también por parte de empresas y gobiernos nacionales que se quejan de que corren el riesgo de obstaculizar el crecimiento.

Desinformación Video de Marset expone la dificultad de identificar información falsa y el clima de desconfianza en las redes

Tecnología Los uruguayos ya adoptan la inteligencia artificial, pero sin entenderla del todo

Bruselas niega haber cedido a la presión externa, pero se ha comprometido a facilitar la vida de las empresas en el bloque de 27 naciones, y este miércoles 19 presentó propuestas para flexibilizar tanto sus normas sobre IA como sobre privacidad de datos.

“Tenemos talento, infraestructura y un gran mercado único interno. Pero nuestras empresas, especialmente las emergentes y las pequeñas empresas, a menudo se ven frenadas por una maraña de normas rígidas”, declaró la jefa de tecnología de la UE, Henna Virkkunen, en un comunicado.

Tras celebrar el llamado “efecto Bruselas”, según el cual las leyes de la UE influían en jurisdicciones de todo el mundo, los legisladores europeos y los defensores de los derechos humanos temen cada vez más que la UE se esté retirando de su papel como organismo supervisor de las grandes tecnológicas.

Activistas de diferentes grupos, entre ellos People vs Big Tech, recorrieron Bruselas el miércoles con grandes carteles que pedían a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se enfrentara a Trump y al sector tecnológico, y defendiera las normas digitales del bloque.

Lograr un “equilibrio”

La comisión afirma que estos planes ayudarán a las empresas europeas a alcanzar a sus rivales estadounidenses y chinos, y a reducir su dependencia de los gigantes tecnológicos extranjeros.

Para muchos estados de la UE, la preocupación radica en que la atención prestada a la regulación se ha producido a expensas de la innovación, aunque Bruselas insiste en que mantiene su compromiso de proteger los derechos de los ciudadanos europeos.

Pero los expertos afirman que la UE se encuentra rezagada con respecto a las economías más grandes por varias razones, entre ellas la fragmentación de su mercado y el acceso limitado a la financiación necesaria para expandirse.

La UE se apresuró a aprobar su ambiciosa ley de IA que entró en vigor el año pasado, pero decenas de las mayores empresas europeas, entre ellas Airbus, Lufthansa y Mercedes-Benz, pidieron una pausa en las partes que, según dijeron, corrían el riesgo de sofocar la innovación.

Bruselas cedió parcialmente al aceptar aplazar la aplicación de las disposiciones sobre IA de “alto riesgo”, como los modelos que podrían poner en peligro la seguridad, la salud o los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Con el cambio propuesto en los banners de cookies, un funcionario de la UE dijo que el bloque quería abordar el “cansancio” que producen las ventanas emergentes que solicitan el consentimiento de los usuarios para el seguimiento en los sitios web, y “reducir el número de veces” que aparecen dichas ventanas.

La comisión quiere que los usuarios puedan indicar su consentimiento con un solo clic y guardar sus preferencias de cookies a través de la configuración de los navegadores y sistemas operativos.

Bruselas ha insistido en que se protegerá la privacidad de los datos de los usuarios europeos.

“Es esencial que la Unión Europea actúe para lograr la simplificación y la competitividad, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de protección de los derechos fundamentales de las personas; y este es precisamente el equilibrio que consigue este paquete”, declaró el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24