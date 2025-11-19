  • Cotizaciones
    La UE retrasa la entrada en vigor de normas sobre IA de “alto riesgo” ante la presión para impulsar la innovación

    La Comisión Europea propuso flexibilizar normas clave sobre inteligencia artificial (IA) y privacidad de datos para ayudar al sector tecnológico europeo a competir a nivel mundial, a pesar de las críticas que señalan que el bloque se está retirando de su papel como organismo de control digital

    Sede de la Unión Europea

    Sede de la Unión Europea

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El ejecutivo de la UE propuso el miércoles derogar normas clave sobre inteligencia artificial y privacidad de datos como parte de un esfuerzo por reducir la burocracia y ayudar al sector de alta tecnología europeo a alcanzar a sus rivales mundiales.

    Las innovadoras normas tecnológicas de la UE se han enfrentado a una fuerte oposición por parte de la administración estadounidense bajo el mandato del presidente Donald Trump, pero también por parte de empresas y gobiernos nacionales que se quejan de que corren el riesgo de obstaculizar el crecimiento.

    Leé además

    Celular con aplicaciones de IA.
    Tecnología

    Los uruguayos ya adoptan la inteligencia artificial, pero sin entenderla del todo

    Por Redacción Búsqueda
    video de marset expone la dificultad de identificar informacion falsa y el clima de desconfianza en las redes
    Desinformación

    Video de Marset expone la dificultad de identificar información falsa y el clima de desconfianza en las redes

    Por Guillermina Servian

    Bruselas niega haber cedido a la presión externa, pero se ha comprometido a facilitar la vida de las empresas en el bloque de 27 naciones, y este miércoles 19 presentó propuestas para flexibilizar tanto sus normas sobre IA como sobre privacidad de datos.

    Entre ellos se incluyen:

    • otorgar a las empresas mayor libertad para acceder a conjuntos de datos para entrenar modelos de IA, como datos personales, cuando sea “para intereses legítimos”.
    • Se concede a las empresas un plazo adicional —hasta 16 meses— para aplicar normas de “alto riesgo” sobre IA.
    • En un plan que muchos europeos acogerán con satisfacción, Bruselas quiere reducir el número de ventanas emergentes de avisos de cookies que ven los usuarios, algo que, según afirma, se puede hacer sin poner en riesgo la privacidad.

    “Tenemos talento, infraestructura y un gran mercado único interno. Pero nuestras empresas, especialmente las emergentes y las pequeñas empresas, a menudo se ven frenadas por una maraña de normas rígidas”, declaró la jefa de tecnología de la UE, Henna Virkkunen, en un comunicado.

    Tras celebrar el llamado “efecto Bruselas”, según el cual las leyes de la UE influían en jurisdicciones de todo el mundo, los legisladores europeos y los defensores de los derechos humanos temen cada vez más que la UE se esté retirando de su papel como organismo supervisor de las grandes tecnológicas.

    Activistas de diferentes grupos, entre ellos People vs Big Tech, recorrieron Bruselas el miércoles con grandes carteles que pedían a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se enfrentara a Trump y al sector tecnológico, y defendiera las normas digitales del bloque.

    Lograr un “equilibrio”

    La comisión afirma que estos planes ayudarán a las empresas europeas a alcanzar a sus rivales estadounidenses y chinos, y a reducir su dependencia de los gigantes tecnológicos extranjeros.

    Para muchos estados de la UE, la preocupación radica en que la atención prestada a la regulación se ha producido a expensas de la innovación, aunque Bruselas insiste en que mantiene su compromiso de proteger los derechos de los ciudadanos europeos.

    Pero los expertos afirman que la UE se encuentra rezagada con respecto a las economías más grandes por varias razones, entre ellas la fragmentación de su mercado y el acceso limitado a la financiación necesaria para expandirse.

    La UE se apresuró a aprobar su ambiciosa ley de IA que entró en vigor el año pasado, pero decenas de las mayores empresas europeas, entre ellas Airbus, Lufthansa y Mercedes-Benz, pidieron una pausa en las partes que, según dijeron, corrían el riesgo de sofocar la innovación.

    Bruselas cedió parcialmente al aceptar aplazar la aplicación de las disposiciones sobre IA de “alto riesgo”, como los modelos que podrían poner en peligro la seguridad, la salud o los derechos fundamentales de los ciudadanos.

    Con el cambio propuesto en los banners de cookies, un funcionario de la UE dijo que el bloque quería abordar el “cansancio” que producen las ventanas emergentes que solicitan el consentimiento de los usuarios para el seguimiento en los sitios web, y “reducir el número de veces” que aparecen dichas ventanas.

    La comisión quiere que los usuarios puedan indicar su consentimiento con un solo clic y guardar sus preferencias de cookies a través de la configuración de los navegadores y sistemas operativos.

    Bruselas ha insistido en que se protegerá la privacidad de los datos de los usuarios europeos.

    “Es esencial que la Unión Europea actúe para lograr la simplificación y la competitividad, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de protección de los derechos fundamentales de las personas; y este es precisamente el equilibrio que consigue este paquete”, declaró el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

