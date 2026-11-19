El gigante tecnológico Anthropic debutó este jueves 19 en Wall Street con un precio de salida de 83 dólares por acción, por encima del rango inicial previsto, de entre 70 y 78 dólares. La operación sitúa su valoración en 1,5 billones de dólares y marca un récord en los mercados bursátiles.

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La oferta comprende 980 millones de acciones. De ese total, unos 956 millones fueron vendidos por la compañía y el resto por sus accionistas. A la operación se suma una colocación privada de 26.000 millones de dólares en la que participan gigantes tecnológicos como Nvidia, Google, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron y TSMC.

Los ingresos totales, de unos 81.000 millones de dólares, convierten a Anthropic en protagonista de la mayor salida a bolsa de la historia, por delante de SpaceX, la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk , que recaudó cerca de 75.000 millones de dólares en junio.

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Con esta operación, Anthropic se incorpora al grupo de empresas con una valoración superior al billón de dólares, junto a gigantes como Microsoft, Apple y Nvidia.

Las expectativas de los inversores apuntan incluso más alto. Antes del inicio de la cotización, las firmas de corretaje Needham y Melius Research proyectaron que las acciones podrían superar los 105 dólares, cerca de un 25 % por encima del precio de salida. Ese escenario elevaría la valoración de la empresa hasta los 1,9 billones de dólares. La volatilidad propia de los primeros días de cotización, no obstante, podría alterar esas previsiones.

En la operación participó un consorcio de más de 20 bancos, encabezado por Goldman Sachs y Morgan Stanley.

La empresa, creadora del chatbot Claude y con sede en San Francisco, comenzó a cotizar poco después de la apertura del mercado bajo el símbolo ANT. Durante la ceremonia, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, buscó transmitir confianza sobre la capacidad del sector para controlar los riesgos del desarrollo acelerado de la IA.

“Si demostramos que es posible tomar las decisiones correctas en materia de seguridad y, al mismo tiempo, construir una empresa de gran éxito, otros en nuestro sector se inspirarán para hacer lo mismo”, afirmó.

La salida a bolsa también convertirá en millonarios sobre el papel a miles de accionistas y podría sumar nuevos multimillonarios. Amodei y sus seis cofundadores poseen en conjunto cerca del 10% de la empresa, una participación valorada en casi 150.000 millones de dólares, según un cálculo de Reuters basado en la documentación presentada.

Al convertirse en la primera empresa de IA de vanguardia en cotizar en bolsa, Anthropic se perfila como un referente para la industria. Su principal rival, OpenAI, también contempla una posible salida al mercado bursátil en 2027.

La cotización en Nasdaq le abre a Anthropic una nueva vía de financiación sin necesidad de aumentar su deuda. La empresa ya acumula obligaciones por 6.200 millones de dólares, una cifra que sus propios informes financieros califican de “sustancial”.

El desafío financiero es considerable. Anthropic tiene compromisos de computación por casi 900.000 millones de dólares con socios como Amazon y Google. Esa cifra refleja la enorme capacidad informática que necesita para sostener su crecimiento y los recursos que deberá conseguir para financiarla.

Según los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la compañía generó ingresos por 33.240 millones de dólares durante los primeros nueve meses del ejercicio fiscal. Esto representa un aumento del 1.200 % frente al mismo período del año anterior.

Pese al fuerte crecimiento, Anthropic todavía no es rentable. En esos nueve meses registró pérdidas por 104.000 millones de dólares, atribuidas en su mayor parte a cambios contables en la valoración de instrumentos financieros.

Un referéndum al sector de la IA

El desempeño de Anthropic en bolsa servirá para medir la confianza de los inversores en la industria de la IA, en medio de la incertidumbre derivada de la salida turbulenta del CEO de Nvidia, Jensen Huang, el creciente sentimiento anti-IA entre algunos sectores de la población y la preocupación por una burbuja en el sector debido al gran endeudamiento de las empresas vinculadas a esta tecnología sin proyecciones claras de rentabilidad.

Además, las empresas tecnológicas de IA afrontan una posible represión regulatoria por parte de un Congreso de Estados Unidos liderado por los demócratas en 2027 tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Los demócratas recién elegidos han prometido tomar medidas enérgicas contra la industria de la IA en medio de la fuerte oposición a la instalación de nuevos centros de datos. Además, Texas y Georgia, dos estados importantes que ofrecen incentivos para estas infraestructuras, acaban de elegir gobernadores demócratas que se han comprometido a detener las nuevas construcciones.

En este contexto, la salida a bolsa del fabricante Claude, junto con el informe de ganancias publicado el martes por Nvidia, indica que la industria da muestras de haber superado los grandes retos a los que ha estado sometida.

Antes del debut de Anthropic en Nasdaq, Jake Behan, director de mercados de capitales de Direxion, comentó a la agencia Reuters que los acontecimientos de la última semana han sido un “referéndum” sobre la IA. “Nvidia nos dio una idea de su desarrollo y Anthropic está a punto de darnos una idea del interés de los inversores por la próxima generación de empresas de IA”.

En la misma línea, Dan Ives, socio y director gerente sénior de Yorkville Ives & Co, señaló a la agencia AP que la salida a bolsa de Anthropic "es un gran triunfo para el sector tecnológico después de un período de gran incertidumbre".

Con información de Reuters, AP y EFE

FUENTE:FRANCE24