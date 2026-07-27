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    Brasil convoca al embajador de Argentina en su país, tras las “agresiones” de Milei a Lula

    La cancillería brasileña convocó al embajador argentino en Brasil para transmitirle su “repulsa” y pedirle explicaciones por las “agresiones” del presidente argentino Javier Milei contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades, según indicó un comunicado oficial, confirmando la crisis diplomática entre ambos países

    El senador de Brasil Flávio Bolsonaro (d) reacciona junto al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la convención nacional del Partido Liberal de Brasil (PL) este sábado, en São Paulo (Brasil).

    El senador de Brasil Flávio Bolsonaro (d) reacciona junto al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la convención nacional del Partido Liberal de Brasil (PL) este sábado, en São Paulo (Brasil).

    FOTO

    EFE/ Isaac Fontana
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Una nueva crisis diplomática se abre entre las dos naciones vecinas, luego de que el presidente ultraderechista argentino Javier Milei llamara “ladrón” y “presidiario” al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y “basura calva” al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, durante un acto político el sábado en Sao Paulo, sin nombrarlos directamente.

    Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires por estos dichos, como una primera medida, que suele tomarse ante problemas bilaterales con otro estado y Milei redobló la apuesta y acusó el domingo al “gobierno de Brasil” de haber financiado una supuesta “campaña antiargentina”, de la que no aportó pruebas.

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    “No hay precedentes”

    El texto precisaba que “no hay precedentes” de un “episodio infamante” como este, en que “un presidente extranjero en territorio nacional haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado” y otras instituciones.

    Figura de la derecha latinoamericana, el mandatario argentino advirtió en el acto junto a su aliado Bolsonaro -hijo del expresidente preso Jair Bolsonaro (2019-2022)- sobre “el riesgo Lula” en las elecciones y llamó a Brasil a salir de “su sometimiento al zurdo”.

    Milei volvió a referirse el domingo a Brasil, vecino y principal socio comercial de Argentina.

    “¿Quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil”, afirmó a la radio local Mitre, en aparente alusión a críticas en redes sociales a su país durante el Mundial de Fútbol.

    Aseguró que la “campaña” también fue “financiada” por otras “cabezas progresistas” de México y el Partido Demócrata estadounidense.

    “Y después me vienen a hablar de interferencia”, dijo Milei, y sostuvo que “un grupo de brasileños que mandó Lula (...) jugaron activamente” en su contra durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2023.

    Lula dijo este domingo en un acto con sindicalistas que seguirá gobernando “sin injerencia de nadie” porque “en Brasil no aceptamos que nadie meta la nariz donde no es llamado”, sin ser más específico.

    Sin nombrar al juez Moraes, Milei dijo el sábado en Sao Paulo que “la basura calva” le impidió visitar a su “amigo injustamente encarcelado” Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado en 2022.

    Considerado un enemigo por el bolsonarismo, Moraes negó a Milei un permiso para visitar a Bolsonaro en su prisión domiciliaria en Brasilia.

    Milei también cosechó el rechazo del presidente de la corte brasileña, Edson Fachin, quien criticó en una nota su “referencia irrespetuosa” a Moraes y deploró sus “manifestaciones incompatibles con el civismo que debe caracterizar las relaciones entre Estados”.

    Las tensiones de Lula con Donald Trump y sus aliados

    El presidente brasileño sostiene desde 2025 un pulso con el gobierno estadounidense de Donald Trump, aliado de Bolsonaro y Milei, que ha impuesto aranceles y sanciones a la potencia sudamericana leídas por Brasilia como intentos de influir políticamente.

    Además, Lula tiene una fría relación con Milei desde que asumió la presidencia de Argentina. Aunque se cruzaron en citas multilaterales, nunca mantuvieron una reunión bilateral.

    En su último viaje a Argentina en 2025, Lula visitó en cambio a la expresidenta y actual opositora Cristina Fernández de Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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