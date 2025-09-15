Triunfo doble en los Emmy: 'Adolescencia' suma 8 galardones y 'The Studio' conquista la comedia

La intensa saga adolescente de asesinatos Adolescencia fue la gran ganadora de los premios Emmy del domingo, alzándose con ocho galardones, incluido mejor miniserie, mientras que The Pitt se impuso en una reñida categoría para llevarse el premio a mejor drama, en lo que se considera el equivalente televisivo de los Óscar.

La sátira de Hollywood de Seth Rogen, The Studio, dominó en comedia, obteniendo el premio a mejor serie y un total de 13 Emmys, un nuevo récord para esa categoría.

Adolescencia fue, sin duda, el fenómeno televisivo más comentado de 2025 . La serie británica de Netflix cuenta la sombría historia de advertencia sobre un escolar ficticio de 13 años arrestado bajo sospecha de asesinar con un cuchillo a una compañera de clase.

Su exploración de la masculinidad tóxica entre adolescentes y los mensajes perturbadores a los que están expuestos a través de celulares y redes sociales generó debate a nivel mundial . “Nunca esperábamos que nuestro pequeño programa tuviera un impacto tan grande”, dijo el cocreador Stephen Graham, quien interpreta al padre del joven sospechoso.

La serie alcanzó la impresionante cifra de 140 millones de reproducciones en sus primeros tres meses en Netflix. Cada uno de sus cuatro episodios fue rodado en una sola toma.

Embed - Limited Or Anthology Series: 77th Emmy Awards

En total, Adolescencia ganó ocho Emmy, entre ellos mejor miniserie —categoría reservada para producciones que terminan tras una temporada—, además de reconocimientos a guion, dirección, actor principal, actriz de reparto y actor de reparto.

Este último fue para Owen Cooper, de 15 años, quien se convirtió en el actor masculino más joven en ganar un Emmy. “La verdad, cuando empecé estas clases de teatro hace un par de años, no esperaba ni siquiera estar en Estados Unidos, mucho menos aquí”, declaró.

Embed - The Pitt | Anuncio Temporada 2 | HBO Max

El triunfo de The Pitt

The Pitt ganó el premio a mejor serie dramática —el último de la noche y, quizás, su momento más sorprendente.

Se trata de un drama médico que recuerda a ER, con la particularidad de que sus 15 episodios transcurren de forma consecutiva durante un mismo y agotador turno en un hospital del centro de Pittsburgh.

Abordando temas que van desde el derecho al aborto hasta los tiroteos masivos, The Pitt tuvo un estreno discreto, pero se transformó en un fenómeno gracias al boca a boca.

El veterano de ER Noah Wyle ganó el Emmy a mejor actor dramático por su interpretación del atribulado jefe de la sala de emergencias. “A cualquiera que esté entrando a un turno esta noche o saliendo de uno, gracias por hacer ese trabajo —este premio es para ustedes”, dijo.

Embed - Lead Actor In A Drama Series: 77th Emmy Awards

Katherine LaNasa también obtuvo el galardón a mejor actriz de reparto.

Los analistas habían considerado la competencia demasiado reñida, con el thriller de ciencia ficción Severance como el gran favorito.

Este drama psicológico, ambientado en gran medida en las oficinas futuristas de una corporación enigmática, fue la serie con más nominaciones del año: 27 en total.

Su premisa: los empleados “internos” de Lumon Industries dejan literalmente su vida exterior, sus recuerdos y su personalidad al cruzar la puerta, gracias a una distópica tecnología de escisión mental.

Su protagonista Britt Lower ganó el premio a mejor actriz y Tramell Tillman el de mejor actor de reparto.

Embed - El estudio — Tráiler oficial | Apple TV+

“Yo estoy pagando”

The Studio —a la vez carta de amor a la industria y feroz sátira de sus hipocresías, inseguridades y fallas morales— fue nombrada mejor serie de comedia.

Rogen, su cocreador, ganó el premio a mejor actor por su papel de un ejecutivo cinematográfico en decadencia. La serie también obtuvo los premios a mejor guion y dirección el domingo.

Embed - Lead Actor In A Comedy Series: 77th Emmy Awards

El fin de semana anterior ya había sumado nueve estatuillas en una ceremonia aparte dedicada a categorías técnicas. El Emmy a mejor actriz de comedia volvió a ser para Jean Smart —su cuarto por Hacks— y Hannah Einbinder finalmente ganó como mejor actriz de reparto por su papel de la sufrida asistente de la comediante nocturna interpretada por Smart.

En su discurso, Einbinder calificó con una grosería —censurada por CBS— a la agencia responsable de la mayoría de las recientes redadas migratorias del presidente Donald Trump, antes de agregar: “Free Palestine”.

Embed - Supporting Actress In A Comedy Series: 77th Emmy Awards

Los Emmy, equivalentes televisivos de los Óscar, habían prometido evitar referencias políticas.

En uno de los momentos más ruidosos de la noche, The Late Show with Stephen Colbert se llevó por fin el premio a mejor programa de variedades de entrevistas. Clásico de la televisión nocturna estadounidense, el programa terminará en 2026. CBS negó que la cancelación esté vinculada al acuerdo de 16 millones de dólares que su empresa matriz, Paramount, alcanzó con Trump. Colbert —crítico habitual del presidente— había calificado ese pago como “un gran y gordo soborno.”

El anfitrión de los Emmy, Nate Bargatze, centró gran parte de la velada en su novedosa iniciativa para acortar los discursos de agradecimiento.

El comediante prometió donar 100.000 dólares de su propio bolsillo a la organización Boys & Girls Clubs of America.

La condición: descontar 1.000 dólares por cada segundo que los ganadores se pasaran del límite de 45 segundos en su discurso —y sumar dinero si se quedaban cortos.

“No se excedan, porque yo estoy pagando esto”, bromeó Bargatze.

Un contador de dinero se mostró en pantalla durante buena parte de la gala, pero fue retirado discretamente a medida que avanzaba la noche. El show concluyó con Bargatze y otros comprometiéndose a donaciones generosas que superaron con creces las deducciones.

