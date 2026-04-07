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‘Ahoradespués’, en Teatro Alianza, pone en escena la relación entre hijo y padre

El unipersonal de Franco Rilla, dirigido por Álvaro Armand Ugón, apela a la memoria en escena y a un vínculo que se reescribe a través de la nostalgia, el humor y las emociones

Ahoradespués, protagonizado por Franco Rilla,&nbsp;mezcla humor, sensibilidad e incomodidad.

Ahoradespués, protagonizado por Franco Rilla, mezcla humor, sensibilidad e incomodidad.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con dirección de Álvaro Armand Ugón, Ahoradespués vuelve a Montevideo sobre el escenario del Teatro Alianza con una propuesta íntima y potente. La obra pone en el centro a un hijo que intenta reconstruir, como un arqueólogo emocional, un período clave de su vida. Recordar y ordenar para entender pasa a ser un ejercicio que no es solo narrativo, sino vital.

El unipersonal está protagonizado por Franco Rilla, uno de los actores uruguayos más sólidos de su generación, ganador de múltiples premios Florencio. Rilla sostiene solo la escena, transitando todos los tonos que propone el texto: humor, ternura, momentos de incomodidad y otros de una sensibilidad fina.

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franco rilla teatro
Franco Rilla.

Franco Rilla.

Como todo recuerdo es arbitrario, la obra construye su propio lenguaje a través de una cancha de fútbol, una enredadera, un nido, una cocina y una masa que leuda con el paso del tiempo. Elementos cotidianos que se vuelven símbolos junto a una escenografía e iluminación que transforman el espacio en un jardín, dando la sensación de estar dentro de una memoria viva.

Lejos del drama lineal, Ahoradespués funciona como una montaña rusa emocional en la que la comedia aparece como respiración y la nostalgia es el hilo conductor.

Viernes a las 20.30 en Teatro Alianza (Paraguay 1217). Entradas a 700 pesos a la venta por RedTickets.

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