Leonor Svarcas brilla en ‘La madre’, en El Galpón

La obra, escrita por el chileno Marco Antonio de la Parra y dirigida por Marianella Morena, va los viernes a las 20.30 en la sala Atahualpa

La maternidad en todas sus dimensiones. De eso se trata La madre. De los desafíos de ser madre, los mandatos, las presiones, las exigencias, propias y ajenas, los cuidados, la lactancia, las frustraciones y las satisfacciones de criar un hijo. En clave de comedia dramática, este monólogo interpretado por Leonor Svarcas es una recomendable opción en la cartelera montevideana antiborrada de títulos (en este momento hay más de un centenar de espectáculos en cartel).

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Este unipersonal con funciones los viernes a las 20.30 en la sala Atahualpa de El Galpón (entradas en RedTickets) cuenta con dirección de Marianella Morena sobre un texto del reconocido dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra. En una dinámica poco usual, la actriz, autora intelectual del proyecto, se contactó con el autor, que además es psiquiatra, para encargarle la obra, le dio las directivas y las líneas conceptuales, luego de ver una obra del chileno llamada La familia y fascinarse con uno de los personajes. El chileno, radicado en España, escribió este texto que luego la actriz y la directora adaptaron para esta puesta en escena. El productor Diego Sorondo, uno de los popes del teatro comercial montevideano, consolida así su desembarco en la escena de perfil artístico, que ya había transitado con Ahoradespués.

La madre 2

“La madre es una sobreviviente emocional. Y no renuncia a nada. Desde su soledad, con honestidad brutal y una sobredosis de humor, nos libera de culpas”, reza el breve párrafo promocional. Lógicamente, no revela todo, porque este monólogo se presenta en un inicio como la catarsis de una madre sobre los avatares de la crianza, en particular cuando el niño es muy pequeño, y a medida que transcurre el relato se va oscureciendo y aparece de a poco, y de un modo sugerido, la tragedia de perder un hijo.

La madre trasciende ampliamente los aspectos superficiales de la maternidad y la descarga se traslada al vínculo con el padre de sus hijos, sobre quien cae la carga más pesada. El desigual reparto de responsabilidades y tareas rutinarias que afecta a tantas crianzas alimenta este relato, lleno de ironía y sarcasmo. Porque el humor es un fuerte e indispensable catalizador de esta obra.