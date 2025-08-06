‘Alicia en el país de las maravillas’ vuelve al Teatro Stella
Tras el éxito durante las vacaciones de julio, la obra de Sebastián Silvera Perdomo vuelve a la cartelera durante el mes de los niños
Alicia en el país de las Maravillas en el Teatro Stella, el sábado 9 y domingo 10 de agosto
FOTO
La pequeña rubia de vestido que cae dentro de una madriguera fue muy exitosa durante las vacaciones de julio, por eso, Alicia en el país de las Maravillas vuelve al Teatro Stella durante el mes de la niñez. El espectáculo, una experiencia inmersiva y sensorial, ganador de siete Premios Florencio, redefine el teatro infantil.
Con más de 20 artistas en escena, los personajes cobran vida y Alicia (Micaela Trujillo) invita a los más pequeños a sumergirse en un mundo donde todo puede suceder: un conejo apurado, un sombrerero fiestero y una reina de reglas absurdas. En un universo como ese, la única guía puede ser la curiosidad.