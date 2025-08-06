¡Hola !

‘Alicia en el país de las maravillas’ vuelve al Teatro Stella

Tras el éxito durante las vacaciones de julio, la obra de Sebastián Silvera Perdomo vuelve a la cartelera durante el mes de los niños

Alicia en el país de las Maravillas en el Teatro Stella, el sábado 9 y domingo 10 de agosto

FOTO

La pequeña rubia de vestido que cae dentro de una madriguera fue muy exitosa durante las vacaciones de julio, por eso, Alicia en el país de las Maravillas vuelve al Teatro Stella durante el mes de la niñez. El espectáculo, una experiencia inmersiva y sensorial, ganador de siete Premios Florencio, redefine el teatro infantil.

Con más de 20 artistas en escena, los personajes cobran vida y Alicia (Micaela Trujillo) invita a los más pequeños a sumergirse en un mundo donde todo puede suceder: un conejo apurado, un sombrerero fiestero y una reina de reglas absurdas. En un universo como ese, la única guía puede ser la curiosidad.

Leé además

Bob Wilson (1941-2025)
Obituario

Murió Bob Wilson, el revolucionario creador del “teatro de las imágenes”

Por Javier Alfonso
Suavecita con Camila Peralta, en el Teatro El Galpón
Recomendado

'Suavecita', un unipersonal de la argentina Camila Peralta, entre erotismo y ciencia ficción
Albino Almirón, Néstor Guzzini y Carla Moscatelli en Plantar bandera, de Federico Silva
Teatro

Carla Moscatelli brilla en ‘Plantar bandera’: “La comedia es marcación, precisión y ‘timing’”

Por Javier Alfonso

Con dirección de Sebastián Silvera Perdomo y una gran producción de vestuario, música, coreografía e iluminación, la obra despierta la imaginación, y promueve el juego y la libertad de soñar.

Alicia en el país de las Maravillas en el Teatro Stella. Sábado 9 y domingo 10 de agosto, 15 y 17.30 h; sábado 16 y domingo 17 de agosto, 15 h. Entradas de 600 a 900 pesos por RedTickets.

