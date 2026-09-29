Daniel Drexler llega por primera vez al Auditorio Nacional del Sodre

El artista Daniel Drexler, que lleva casi tres décadas de trayectoria en la música y nueve discos editados, se presentará por primera vez en el Auditorio Adela Reta del Sodre con un espectáculo titulado Nuevo concierto y nueva banda.
El concierto, el miércoles 21 de octubre, tiene como objetivo celebrar los 150 años de la Facultad de Medicina y recaudar fondos para la remodelación de su sede sobre la avenida General Flores
El artista Daniel Drexler, que lleva casi tres décadas de trayectoria en la música y nueve discos editados, se presentará por primera vez en el Auditorio Adela Reta del Sodre con un espectáculo titulado Nuevo concierto y nueva banda.
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En el concierto mezclará su repertorio ya conocido con temas inéditos que prepara para un nuevo disco.
El concierto celebrará los 150 años de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y, en este marco, la recaudación irá en su totalidad a la remodelación del edificio histórico de la sede de la facultad sobre la avenida General Flores.
Miércoles 21 de octubre, a las 21 h, en el Auditorio Nacional del Sodre. Entradas de 700 a 1.200 pesos en Tickantel y boletería del teatro.