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Daniel Drexler llega por primera vez al Auditorio Nacional del Sodre

El concierto, el miércoles 21 de octubre, tiene como objetivo celebrar los 150 años de la Facultad de Medicina y recaudar fondos para la remodelación de su sede sobre la avenida General Flores

Daniel Drexler dará un concierto íntimo por los 150 años de la Facultad de Medicina y a beneficio del proyecto de restauración del edificio que fue escenario de su primer toque y testigo de su carrera de médico.

Daniel Drexler dará un concierto íntimo por los 150 años de la Facultad de Medicina y a beneficio del proyecto de restauración del edificio que fue escenario de su primer toque y testigo de su carrera de médico.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El artista Daniel Drexler, que lleva casi tres décadas de trayectoria en la música y nueve discos editados, se presentará por primera vez en el Auditorio Adela Reta del Sodre con un espectáculo titulado Nuevo concierto y nueva banda.

En el concierto mezclará su repertorio ya conocido con temas inéditos que prepara para un nuevo disco.

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Miércoles 21 de octubre, a las 21 h, en el Auditorio Nacional del Sodre. Entradas de 700 a 1.200 pesos en Tickantel y boletería del teatro.

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