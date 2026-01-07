Cabo Verde: crónica de un viaje ficticio que empezó en la cancha

Desearía estar escribiendo una crónica de Cabo Verde desde la paradisíaca playa de Santa Mónica, en la isla de Boa Vista, rodeada de dunas, arena blanca y aguas turquesas. O, por qué no, en la playa de Santa María o Ponta Preta, donde cientos practican surf y kitesurf cada día, mientras comparten ecosistema con tortugas y delfines, en este archipiélago de 10 islas volcánicas ubicado frente a la costa de África occidental.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Podría aprovechar la agradable temperatura del agua para bucear y conocer de cerca la biodiversidad submarina: tortugas, peces tropicales, meros y, con suerte, tiburones martillo o mantarrayas.

Sorteo del Mundial El campeón de Europa, un asiático y un debutante africano marcan el camino de Uruguay en el Mundial

Caminaría las calles sin GPS y evitaría los lugares turísticos para así conectar con los locales; además, siempre se me dio bien falar em português y es sabido que los caboverdianos son amables y tranquilos. No por nada, “Cabo Verde: sin estrés” es el lema oficial. Esa serenidad tiene sustento: es uno de los países más estables de África, con altos niveles de seguridad y una de las democracias más sólidas del continente.

Si entra el hambre, sale a la cancha la cachupa, el plato nacional. Lleva puré de maíz, cebolla, plátano verde, mandioca, boniato, calabaza y ñame. Se degusta en todas las islas, pero cada región tiene su versión: en Santiago más espesa y con carne, en São Vicente suele incluir pescado, y en Sal se acompaña de grogue, un aguardiente artesanal de caña de azúcar similar a la cachaça­ o el ron. Un almuerzo completo oscila entre los 500 y los 2.000 escudos caboverdianos (5 a 21 dólares).

El agua puede ser más cara que en otros países africanos porque el archipiélago no cuenta con ríos, lagos ni fuentes de agua dulce, por lo que el agua potable procede en su totalidad de plantas desalinizadoras. Además, Cabo Verde importa la mayor parte de su energía, lo que eleva los costos.

Praia Porto Novo Praia Porto Novo.

Cultura e historia de resistencia

Si llama mi editora para saber cómo va todo, evitaría contarle sobre las horas que pasé echado al sol y le hablaría sobre el encanto cultural e histórico de Cidade Velha, la primera ciudad europea de los trópicos —declarada­ Patrimonio Mundial de la Unesco— con encantos como la Rua Banana y el Fuerte São Filipe. También le mandaría fotos en el famoso carnaval de Mindelo, en São Vicente, y en Praia, la capital de Cabo Verde, de arquitectura colonial y famosa por su mercado municipal.

También visitaría la iglesia de Nossa Senhora­ do Rosário (la más antigua de África subsahariana) y la Catedral de Sé, dos edificios que no solo reflejan la herencia colonial portuguesa, sino también la importancia del catolicismo en la vida social y cultural.

Carnaval Mindelo En Mindelo, el carnaval transforma la ciudad en un espectáculo de ritmo, baile y tradición, con tambores, mascaras y celebraciones populares. AFP

Recorrería el Museo de los Náufragos, que da cuenta de la historia de navegación y piratería en la zona; el Museo de la Resistencia, ubicado en el antiguo campo de concentración de Tarrafal, y, en especial, el Museo Etnográfico­ de Praia, para conocer tradiciones y costumbres del pueblo caboverdiano.

Los museos son una visita obligatoria, casi un acto de honestidad con el viaje. Cabo Verde no puede entenderse sin mirar de frente su pasado: una historia marcada por el colonialismo y la esclavitud, que moldeó profundamente su identidad y su cultura.

San Vicente AFP En Calhau, isla de São Vicente, el paisaje volcánico se funde con el mar. AFP

Descubierto y colonizado por Portugal en el siglo XV, el archipiélago se convirtió en un enclave estratégico del comercio transatlántico­ de personas esclavizadas. De ese cruce forzado nació una sociedad mestiza, una lengua criolla y una cultura singular, forjada entre la resistencia, la escasez y la diáspora. Tras lograr su independencia en 1975, el país conserva monumentos como el Pelourinho de Cidade Velha, que recuerdan su historia y la lucha de su pueblo por la libertad.

Aventura, música y sal volcánica

A mi relato no puede faltarle la aventura. Subir al Pico do Fogo (2.829 metros), un volcán activo que ofrece vistas espectaculares, merece el doble esfuerzo: el madrugón y las cuatro horas de ascenso, más casi dos de descenso. Y si no fuera tan miedoso, podría “volar” en tirolesa por encima del océano Atlántico­ en Serra Negra.

Al más puro estilo del mar Muerto, quiero flotar en las salinas Pedra de Lume, visitar mercados tradicionales de pescado y ver tiburones limón (por suerte, inofensivos) en la bahía de los Tiburones de Sal.

Musica Cabo Verde En cada esquina se escucha la morna, con su ritmo lento, sus suaves armonias y letras llenas de emoción. AFP

Por la noche, me gustaría recorrer sin prisa el pueblo de Santa María y sentarme en uno de los tantos bares con música en vivo, en los que suenan géneros típicos, como el funana y la morna, esta última declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. La cantante Cesária Évora­, conocida como la Diva de los Pies Descalzos o la Reina de la Morna, es la principal exponente del género. Aunque falleció en 2011, sigue sonando en cada esquina.

Para alegría de mis compañeros de trabajo, volvería a la redacción con café (equilibrado, aromático y con notas frutales), además de dulces locales. A mis padres les llevaría un vino de producción volcánica y, para mi abuela, algún mantel hecho a mano, con colores vibrantes que reflejen la idiosincrasia de la isla.

Santa Maria Cabo Verde Santa Maria, en Sal, ofrece un retrato de la vida insular: calles sencillas, casas bajas y coloridas, mercados activos y música tradicional que acompaña la rutina de sus habitantes.

Para todo esto y más, precisaría de unos 10 días, idealmente entre noviembre y junio para evitar la temporada de lluvias, además de vacunas recomendadas como la de la fiebre amarilla y el tétanos. En lo que refiere al alojamiento, no tengo grandes pretensiones: solo una correcta ubicación y un buen wifi (aunque en Cabo Verde eso pueda significar un lujo). Pero, por si a alguien le interesa, sepa que hay desde resorts frente al mar hasta pequeños hoteles boutique, así como opciones más económicas, como hostales y pensiones familiares.

Iría avisando a Recursos Humanos de mi ausencia, si tan solo no se tratara de un viaje imaginario… Las entre 18 y 24 horas de viaje que separan Montevideo de Cabo Verde —con al menos dos escalas— podrían parecer un impedimento para este viaje. Sin embargo, esta crónica mentirosa no nace en el lugar de los hechos porque, como tantos otros, conocí este paraíso cuando 11 hombres que patean una pelota lo pusieron en el mapa al clasificar al Mundial.

Carrical Cabo Verde

Un fenómeno futbolístico

Con solo 500.000 habitantes —menos de la mitad de los 1,2 millones de turistas que visitan el archipiélago cada año—, Cabo Verde construyó en el fútbol una de sus principales plataformas de visibilidad internacional. La selección nacional, los Tubarões Azuis (Tiburones Azules), se clasificó en varias ocasiones a la Copa Africana de Naciones y ha llegado a cuartos de final, un logro significativo para un país sin liga profesional de gran escala.

Este crecimiento también se explica fuera de sus islas: en la diáspora caboverdiana en Portugal, Francia y Países Bajos, se formaron muchos de los futbolistas que hoy representan al país, como Jamiro Monteiro, Bruno Varela y Steven Moreira.

Por su parte, el entrenador Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista, apostó al orden táctico y al compromiso colectivo, logrando que Cabo Verde pasara de ser una sorpresa ocasional a un rival respetado en el fútbol africano.

El momento histórico llegó el 13 de octubre de 2025, cuando la selección derrotó 3 a 0 a Esuatini y aseguró su primera clasificación mundialista. La victoria provocó una celebración desbordante, con miles en las calles, fuegos artificiales, vuvuzelas y un funaná que no cesaba.

Hinchas Cabo Verde La clasificación al Mundial desató en Cabo Verde una celebración desbordante, con miles en las calles, fuegos artificiales, vuvuzelas, funana y banderas nacionales. ¿Mantendrán el mismo entusiasmo cuando enfrenten a Uruguay el 21 de junio? AFP

De este modo, Cabo Verde se convirtió en el segundo país más pequeño, tanto en superficie como en población, en clasificar al torneo solo por detrás de Curazao, cuyos encantos también merecerían una falsa crónica.

Del otro lado del Atlántico, la sorpresa llegó el 5 de diciembre, cuando la selección uruguaya quedó emparejada con Cabo Verde en el Grupo H del Mundial de 2026. España, Arabia Saudita y… un desconocido país que miles salieron a buscar en internet al instante, causando un llamativo pero lógico pico de búsquedas en Google Trends.

Mientras el debate en las emisoras deportivas pasa por si el partido contra Cabo Verde supondrá o no un trámite para la Celeste, yo me pregunto: ¿por qué recién ahora conocemos Cabo Verde? ¿Cuántos otros Cabo Verde hay por ahí? Y, lo más importante, ¿cuándo vamos?