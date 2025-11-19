Colonia del Sacramento festeja sus 30 años como Patrimonio Mundial

Con motivo de la conmemoración de los 30 años de la declaración del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento como Patrimonio Mundial por la Unesco, la Intendencia de Colonia organiza, para la primera semana de diciembre, una serie de actividades festivas.
Bajo el eslogan “30 años Patrimonio Mundial-Colonia de Fiesta”, el foco estará puesto en el sábado 6 de diciembre, cuando se realizará Colonia de Fiesta, una celebración en el barrio histórico de la ciudad, en la que participarán cerca de 300 artistas de todo el departamento, con tres escenarios principales, ocho puntos de impacto con exposiciones de diferentes lugares del departamento, artistas creando en vivo, propuestas gastronómicas y más de 40 espectáculos. Las actividades se extenderán desde las 18 horas hasta pasada la medianoche.
En los días previos, se realizará la presentación del sello conmemorativo a cargo del Correo Uruguayo y un acto protocolar, donde se reconocerá la contribución a la declaración de Patrimonio Mundial a Julio María Sanguinetti y Carlos Moreira, quienes eran, respectivamente, el presidente de la República y el intendente de Colonia en aquel entonces.
En este evento, que se desarrollará el viernes 5 de diciembre y culminará con la actuación de la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre, el expresidente Sanguinetti ofrecerá una conferencia titulada Los imperios y las repúblicas.
Sábado 6 de diciembre, de 18 a 01 horas, en el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento.