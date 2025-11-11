¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La Fundación Círculo de Montevideo convocó a exmandatarios para debatir sobre democracia y panorama internacional

Durante dos jornadas, líderes nacionales e internacionales participaron de debates y reflexiones que reforzaron el espíritu plural y reflexivo del Círculo

Presidente de la República Yamandú Orsi junto al expresidente Julio María Sanguinetti.

Presidente de la República Yamandú Orsi junto al expresidente Julio María Sanguinetti.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Expresidente de la República Luis Alberto Lacalle y Guido Manini Ríos.

Expresidente de la República Luis Alberto Lacalle y Guido Manini Ríos.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Embajador de Colombia Francisco Coy y secretario del presidente Horacio Rivero.

Embajador de Colombia Francisco Coy y secretario del presidente Horacio Rivero.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Felipe González, Julio María Sanguinetti y Eduardo Frei compartieron sus reflexiones sobre las cuatro décadas de vida democrática en la región.&nbsp;

Felipe González, Julio María Sanguinetti y Eduardo Frei compartieron sus reflexiones sobre las cuatro décadas de vida democrática en la región. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
María Ibáñez, Carlos Barros y Mercedes Menafra.

María Ibáñez, Carlos Barros y Mercedes Menafra.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Graziella Chiribao, Marta Canessa y Graciela Rompani.

Graziella Chiribao, Marta Canessa y Graciela Rompani.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Julio Luis Sanguinetti y Verónica Rudolph.

Julio Luis Sanguinetti y Verónica Rudolph.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Cónsul general de España Juan Carlos Gafo Acevedo y Alberto Ruiz Gallardon.

Cónsul general de España Juan Carlos Gafo Acevedo y Alberto Ruiz Gallardon.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La Fundación Círculo de Montevideo celebró los días jueves 6 y viernes 7 su trigésima Reunión Plenaria bajo el lema “Un nuevo, nuevo tiempo”. El encuentro tuvo lugar en el salón Doré del hotel Sofitel Carrasco, en un año especialmente significativo, ya que se conmemoraron simultáneamente los 40 años de democracia ininterrumpida en Uruguay y los 30 años de trayectoria de la fundación.

La jornada de apertura estuvo a cargo del presidente de la República, Yamandú Orsi, quien rindió homenaje a quienes fundaron el Círculo de Montevideo “en tiempos donde pasó la tormenta peor” y destacó el valor de quienes decidieron reunirse para reflexionar colectivamente. En su discurso, evocó los desafíos de los años noventa, describiéndolos como un momento en el que “había que poner las cosas en su lugar, repensar dónde iba cada cosa, como cuando se cae la estantería”.

Leé además

Maria do Carmo de Carvalho (Carminho).
Destacados

La portuguesa Carminho cantará en el Festival de Fado de Montevideo, en el Teatro Solís
Rodrigo Garmendia protagoniza El beso de la mujer araña.
Sobre el amor y la libertad

Rodrigo Garmendia: “‘El beso de la mujer araña’ tiene que ver con descubrir en el otro el punto de encuentro”

Por Rosana Zinola
Embajador de Alemania Stefan Duppel, Elena Alonso, consejera Verena Frick, Federico Campana y agregado militar Peter Christian Semrau.
Celebración

Alemania celebró en Montevideo los 36 años de la caída del Muro de Berlín

Por Belén Riguetti Aparicio

Posteriormente, se desarrolló un conversatorio moderado por el expresidente del gobierno español Felipe González. En esta instancia, los expresidentes Eduardo Frei (Chile) y Julio María Sanguinetti (Uruguay) compartieron sus reflexiones sobre las cuatro décadas de vida democrática en la región y repasaron avances, desafíos y aprendizajes de las transiciones políticas en América Latina.

A lo largo de las dos jornadas, participaron destacadas personalidades nacionales e internacionales del ámbito político, empresarial e intelectual. Entre ellas, estuvieron Leonel Fernández Reyna, Carlos Slim Helú, Enrique Iglesias, Alejandro Bulgheroni y Carlos Pagni, además de otros invitados que enriquecieron el intercambio.

El encuentro se caracterizó por el diálogo abierto, el intercambio de ideas y la reflexión sobre el escenario global contemporáneo. Fiel a su espíritu fundacional, el Círculo de Montevideo volvió a posicionarse como un espacio de pensamiento plural, en el que voces diversas buscan comprender el presente y proyectar el porvenir.

Selección semanal
Caso Cardama

Javier García como miembro interpelante por Cardama: en el Partido Nacional dicen que era la “única” opción

Por Federico Castillo
Polémica en ASSE

La Jutep falló sobre el caso Danza: “No existe incompatibilidad”

Por Redacción Búsqueda
Medios públicos

Secan archivó investigación al no acreditar que sus autoridades hayan “censurado” a panelista de ‘Buscadores’

Por Nicolás Delgado
Seguridad Pública

Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

Por Juan Francisco Pittaluga

TE PUEDE INTERESAR

Aryna Sabalenka﻿. 

Medio siglo después, el tenis vuelve a enfrentar a una mujer y un hombre

Por Redacción Galería
Guillermo del Toro cumple un sueño al adaptar al cine ‘Frankenstein’, la novela gótica de Mary Shelley
Video

Guillermo del Toro cumple un sueño al adaptar al cine ‘Frankenstein’, la novela gótica de Mary Shelley

Por Redacción Galería
En el estadio Maracaná, William participó en un entrenamiento de fútbol con niños del club Terra FC.

El primer viaje del príncipe William a Brasil: entre fotos con Anitta y Seu Jorge y pelotazos en el Maracaná

Por Redacción Búsqueda
El reencuentro entre Millie Bobby Brown y David Harbour pareció desmentir los rumores sobre una supuesta acusación de acoso contra Harbour por parte de Brown, antes de que comenzara el rodaje el año pasado.
Video

Los primeros cinco minutos de la última temporada de ‘Stranger Things’ y la ‘première’ que reunió a su elenco

Por Redacción Galería