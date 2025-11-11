La Fundación Círculo de Montevideo convocó a exmandatarios para debatir sobre democracia y panorama internacional

La Fundación Círculo de Montevideo celebró los días jueves 6 y viernes 7 su trigésima Reunión Plenaria bajo el lema “Un nuevo, nuevo tiempo”. El encuentro tuvo lugar en el salón Doré del hotel Sofitel Carrasco, en un año especialmente significativo, ya que se conmemoraron simultáneamente los 40 años de democracia ininterrumpida en Uruguay y los 30 años de trayectoria de la fundación.
La jornada de apertura estuvo a cargo del presidente de la República, Yamandú Orsi, quien rindió homenaje a quienes fundaron el Círculo de Montevideo “en tiempos donde pasó la tormenta peor” y destacó el valor de quienes decidieron reunirse para reflexionar colectivamente. En su discurso, evocó los desafíos de los años noventa, describiéndolos como un momento en el que “había que poner las cosas en su lugar, repensar dónde iba cada cosa, como cuando se cae la estantería”.
Posteriormente, se desarrolló un conversatorio moderado por el expresidente del gobierno español Felipe González. En esta instancia, los expresidentes Eduardo Frei (Chile) y Julio María Sanguinetti (Uruguay) compartieron sus reflexiones sobre las cuatro décadas de vida democrática en la región y repasaron avances, desafíos y aprendizajes de las transiciones políticas en América Latina.
A lo largo de las dos jornadas, participaron destacadas personalidades nacionales e internacionales del ámbito político, empresarial e intelectual. Entre ellas, estuvieron Leonel Fernández Reyna, Carlos Slim Helú, Enrique Iglesias, Alejandro Bulgheroni y Carlos Pagni, además de otros invitados que enriquecieron el intercambio.
El encuentro se caracterizó por el diálogo abierto, el intercambio de ideas y la reflexión sobre el escenario global contemporáneo. Fiel a su espíritu fundacional, el Círculo de Montevideo volvió a posicionarse como un espacio de pensamiento plural, en el que voces diversas buscan comprender el presente y proyectar el porvenir.