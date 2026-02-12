El mercado de valores uruguayo procesa varias emisiones y un ‘default’

En los últimos días se incorporaron al mercado algunos nuevos títulos de deuda, y hay otras emisiones más en curso.

“Tremendo hito de + Colonia junto a Balanz Uruguay”, celebró en la red social LinkedIn el argentino Eduardo Bastitta Harriet, presidente de la empresa Ala Este S.A.S., desarrolladora de ese megaproyecto inmobiliario coloniense, tras la colocación de una serie de obligaciones negociables por US$ 3 millones.

El “hito” resaltado en la comunicación que hizo la empresa de servicios bursátiles Balanz refiere a que la emisión, hecha bajo el régimen simplificado, se concretó en un único día. Informó que los compradores fueron más de 100 inversores.

El viernes 6, cuando se produjo la integración al mercado, los títulos de Ala Este cotizaron en la Bolsa de Montevideo (BVM) a un precio levemente al alza.

Por su lado, como fiduciario del Fideicomiso Financiero Camino a las Sierras, EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión informó que el pasado viernes se emitieron US$ 13,5 millones de la Serie 2.

Camino a las Sierras es una subsidiaria de la empresa constructora de infraestructura vial Colier S.A..

Zorzal Inversiones Tecnológicas, una sociedad que cotiza acciones en la BVM e invierte en participaciones minoritarias en compañías tecnológicas uruguayas, empezó la colocación de una segunda serie de acciones por hasta 63 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación —unos US$ 10,5 millones—, dando preferencia a los tenedores de la primera serie. Luego, la empresa dará dos meses —hasta el 3 de junio— para que se sumen accionistas nuevos.

Mientras, a través de la plataforma de financiamiento colectivo Crowder, la empresa Wedkol S.A. (Alprestamo) lanzó el “bono serie 1”, que ofrece una tasa de interés de 9,5% real anual; espera obtener hasta cinco millones de UI a la inflación, equivalentes a unos $ 32 millones o US$ 835.000. El plazo para los inversores expira el 12 de abril.

Alprestamo se ofrece como un “marketplace financiero confiable que conecta a personas en Uruguay que buscan préstamos, tarjetas de crédito u otros productos financieros con bancos, fintechs y entidades que los otorgan”.

Concurso de acreedores

Otra novedad de estos días fue el concurso de acreedores de Produits de France S.A.S., una empresa del rubro alimenticio que tiene deuda emitida a través de Crowder.

Se trata de un concurso “voluntario” —solicitado por la propia firma— que le implica “suspender su legitimación para disponer y obligar a la masa” de activos. El juez designó como síndico a la Liga de Defensa Comercial (Lideco) y fijó la junta de acreedores para el próximo 6 de agosto.

Produits de France, que trabaja bajo sus marcas Saint Germain Boulangerie y Piazza Italia, había registrado un crecimiento importante en las ventas —de casi 70%— en el ejercicio 2025 respecto del anterior, aunque en los últimos meses enfrentó una “baja significativa” en la facturación. En el último informe periódico que realizó al mercado, reconoció que a eso se sumó la identificación de “problemas de rentabilidad estructural” y un “alto servicio de deuda”.

En ese contexto, a fines de enero la empresa incumplió con el pago de capital e intereses de sus obligaciones negociables emitidas a través de Crowder, la única plataforma de financiamiento colectivo operativa en Uruguay. Son más de 300 los inversores afectados por este default.