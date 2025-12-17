¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Con Rosina Gil, Ciro Tamayo y el respaldo de Julio Bocca, José Ignacio presenta ‘Gala night, a dance journey’

El espectáculo, creado por Gil, fusionará la elegancia del ballet clásico y contemporáneo con la energía de las danzas urbanas, el tango y el circo

Rosina Gil. Foto: Santiago Barreiro

Rosina Gil.

Foto: Santiago Barreiro

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Rosina Gil, Julio Bocca, Ciro Tamayo y Mateo Vega son los nombres detrás de una experiencia sin precedentes en Pavilion Vik de José Ignacio: Gala night, a dance journey, un espectáculo que fusionará la elegancia del ballet clásico y contemporáneo con la energía de las danzas urbanas, el tango y el circo.

Gil, antigua primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre (BNS), fue la encargada de crear y dirigir esta obra multidisciplinaria que parece inspirada en su propia trayectoria, ya que está marcada por la búsqueda de excelencia y nuevos lenguajes. Por otra parte, Tamayo aportará su admirada técnica y su presencia, mientras que Vega le dará el toque circense con un número hipnótico de rueda Cyr.

Leé además

Presentación del libro La Huella: recetas y amigos del Parador
Del parador a tu casa

La Huella: Un nuevo libro, cien recetas y la alegría de compartir 25 años de historias

Por Clementina Delacroix Cardeza

La pieza cuenta con el respaldo artístico de Julio Bocca, exdirector del BNS, quien tuvo la misión de unir mundos y estéticas en esta puesta en escena pensada para cautivar a todo público e invitarlo a dejarse llevar.

22 de diciembre, a las 20.30 h, en Pavilion Vik (ruta 10, km 182,500, La Juanita, José Ignacio). Entradas a 6.000 pesos por Passline.

Selección semanal
Caso Cardama

Peritaje concluye que la renovación de la garantía enviada por Cardama fue falsificada

Por Guillermo Draper
SNIS

Estudio propone limitar ingresos en Facultad de Medicina ante “alta densidad” de profesionales

Por Leonel García
Parlamento

Informe de la División Jurídica del Legislativo concluye que “no correspondería” remover a Ojeda del Senado por ejercer como abogado

Por Leonel García
Relaciones laborales

El Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda laboral para el próximo año

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Presentación del libro La Huella: recetas y amigos del Parador

La Huella: Un nuevo libro, cien recetas y la alegría de compartir 25 años de historias

Por Clementina Delacroix Cardeza
La idea del festival Heritage Door es presentar colecciones que evoquen la artesanía y tradición de la India reinterpretadas con estética global.

Así es el festival de moda de India que fusiona herencia cultural y estética global

Por Redacción Galería
Barré: el deporte que combina ballet, pilates y yoga y se ha vuelto tendencia

Barré: el deporte que combina ballet, pilates y yoga y se ha vuelto tendencia

Fernando Tornello.
Video

Fernando Tornello y la nueva era de la Fórmula 1: “Los grandes pilotos volverán a marcar la diferencia”

Por José Frugoni