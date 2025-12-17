Con Rosina Gil, Ciro Tamayo y el respaldo de Julio Bocca, José Ignacio presenta ‘Gala night, a dance journey’

Rosina Gil, Julio Bocca, Ciro Tamayo y Mateo Vega son los nombres detrás de una experiencia sin precedentes en Pavilion Vik de José Ignacio: Gala night, a dance journey, un espectáculo que fusionará la elegancia del ballet clásico y contemporáneo con la energía de las danzas urbanas, el tango y el circo.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Gil, antigua primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre (BNS), fue la encargada de crear y dirigir esta obra multidisciplinaria que parece inspirada en su propia trayectoria, ya que está marcada por la búsqueda de excelencia y nuevos lenguajes. Por otra parte, Tamayo aportará su admirada técnica y su presencia, mientras que Vega le dará el toque circense con un número hipnótico de rueda Cyr.
La pieza cuenta con el respaldo artístico de Julio Bocca, exdirector del BNS, quien tuvo la misión de unir mundos y estéticas en esta puesta en escena pensada para cautivar a todo público e invitarlo a dejarse llevar.
22 de diciembre, a las 20.30 h, en Pavilion Vik (ruta 10, km 182,500, La Juanita, José Ignacio). Entradas a 6.000 pesos por Passline.