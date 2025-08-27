¡Hola !

¿Cuáles son las mejores islas del Mediterráneo para viajar?

La costa isleña del mar Mediterráneo presume de una gran diversidad de playas para disfrutar, desde los grandes y cálidos arenales de las Baleares hasta llegar a los paraísos griegos, pasando por el intenso azul de las costas italianas

Plathiena,conocida por suscomodidades yservicios, una playapreciosa en la islade Milos, Grecia.&nbsp;

Plathiena, conocida por sus comodidades y servicios, una playa preciosa en la isla de Milos, Grecia. 

Redacción Galería
Por Redacción Galería

Comenzamos este recorrido isleño por las Baleares, con sus conocidas y turísticas islas: Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, todas un paraíso en sí mismas. Pero si hay que destacar en este recorrido solo una playa, esa es Ses Illetes, al norte de Formentera; por ser pura naturaleza, por haber logrado permanecer protegida al formar parte del parque natural de Ses Salines, una ubicación privilegiada que ofrece aguas poco profundas de un azul cristalino, de una arena blanca y fina, que se extiende en suave inclinación hacia el mar turquesa.

En la cercana Ibiza destaca cala d’Hort, famosa por sus vistas panorámicas hacia la vecina isla de Espalmador y al impresionante islote rocoso de Es Vedrà que se eleva desde el mar. Está rodeada por una vegetación autóctona de pinos y sabinas, que dan sombra y un toque de frescura en los días calurosos. Sus aguas son buenas para practicar deportes acuáticos, como esnórquel y pádel surf.

En esta bella isla española también se recomienda visitar la cala Comte, conocida por sus aguas, su arena blanca y sus vistas espectaculares, especialmente al atardecer; cala Salada y cala Saladeta, rodeadas de colinas cubiertas de pinos, aguas turquesas y un entorno natural tranquilo.

Al norte de la isla de Formentera (Baleares) se ubica la playa de Ses Illetes: pura naturaleza, ha logrado permanecer protegida por formar parte del parque natural de Ses Salines. Su ubicación privilegiada y sus aguas de un azul cristalino enamoran al visitante.

Al norte de la isla de Formentera (Baleares) se ubica la playa de Ses Illetes: pura naturaleza, ha logrado permanecer protegida por formar parte del parque natural de Ses Salines. Su ubicación privilegiada y sus aguas de un azul cristalino enamoran al visitante.

Al sur de Menorca se encuentran dos de las playas más bellas de las islas Baleares: Macarelleta y su vecina Macarella, que están unidas por un pequeño sendero. Sus aguas claras de azul turquesa y la vegetación que las rodea las convierte en auténticos paraísos de este mar.

En suelo isleño francés, en Córcega, se encuentran algunas de esas playas que son capaces de evocar toda la belleza del Mediterráneo más puro. Las más famosas y concurridas son Palombaggia y Santa Giulia, pero para quienes buscan escapar del bullicio del estío, las más tranquilas y salvajes son Saleccia­ o Lotu, con acceso solo por barco.

Ya en Italia, la costa rocosa del norte de Cerdeña se recorta en el horizonte auspiciando­ las sorpresas deliciosas que depara esta gran isla de paisajes y ambiente muy mediterráneo. Cerca de la ciudad de Sassari, Porto Torres es la puerta de entrada principal a esta isla de lugares espectaculares.

Cerdeña guarda rincones evocadores, como la cala Goloritzé, al este y dentro del parque nacional del golfo de Orosei. Este arenal de rocas blancas queda encajonado entre acantilados en los que anida el amenazado halcón de Eleonora.

Otro enclave a visitar es Stintino, un encantador pueblo de pescadores. Su puerto, con esas típicas barquitas de colores, tiene muy próxima una de las playas más espectaculares de Cerdeña: La Pelosa. Es célebre por la transparencia de sus aguas y el islote con una torre vigía que los más intrépidos pueden alcanzar a nado.

Al sur de la isla de Córcega (Francia) se encuentran algunas de esas playas que son capaces de evocar toda la belleza del Mediterráneo más puro, desde las más famosas, como Palombaggia y santa Giulia, hasta otras más tranquilas y salvajes, como Saleccia o Lotu.

Al sur de la isla de Córcega (Francia) se encuentran algunas de esas playas que son capaces de evocar toda la belleza del Mediterráneo más puro, desde las más famosas, como Palombaggia y santa Giulia, hasta otras más tranquilas y salvajes, como Saleccia o Lotu.

De un salto imaginario llegamos a Sicilia, donde en cuestión de litorales espectaculares es obligatorio visitar la Scala dei Turchi (o Escalera de los turcos), a 18 kilómetros de Agrigento. Lo que hace tan hermoso a este extenso acantilado rocoso es su intenso color blanco formado de una piedra calcárea sedimentaria llamada marga. De un blanco puro, el viento y las lluvias a través de los siglos han dibujado amplios escalones, entre los cuales surgen las aguas de azul cristalino. Sus playas: Le Pergole y Punta Grande, Giallonardo y Rosello.

Siguiendo la ruta de estas perlas del Mediterráneo, se llega a las islas griegas. La isla de Milos es una de las más de 200 islas del archipiélago de las Cícladas, en pleno mar Egeo, donde nace la cultura mediterránea. Es un lugar digno de visitar, aunque solo sea una vez en la vida, y es de esas experiencias que nunca se olvidan.

Milos es famosa por sus más de 70 playas, cada una con características únicas, que van desde costas rocosas, similares a paisajes lunares, hasta playas tranquilas y arenosas, o calas escondidas solo accesibles por mar. Algunas de las más populares son Kleftiko, Firiplaka­ y Tsigrado. Pero la que se lleva todas­ las fotografías es Sarakiniko, al norte de la isla. Uno de esos caprichos de la naturaleza que define al paraíso natural. Debe su fama a las formas de sus rocas volcánicas erosionadas durante siglos por el viento y el agua, y que dan sentido a su apodo de playa Lunar.

La playa de Sarakiniko, una de las playas de Milos más top y de las más bonitas, es conocida por sus espectaculares formaciones rocosas blancas, que simulan un paisaje extraterrestre.

La playa de Sarakiniko, una de las playas de Milos más top y de las más bonitas, es conocida por sus espectaculares formaciones rocosas blancas, que simulan un paisaje extraterrestre.

Otra de estas playas es Papafragas, ubicada en una pintoresca ensenada rodeada de impresionantes acantilados que alcanzan alturas vertiginosas y encierran al bañista. Para acceder a este edén oculto, los viajeros deben pasar a través de una estrecha abertura en la roca, lo que añade un toque aventurero a la experiencia.

Islas Jónicas

La isla jónica de Zante se ha hecho conocida por sus increíbles playas. La más famosa, la de Navagio, debe su nombre al naufragio de un barco cargado de tabaco de contrabando; hoy los restos de ese naufragio, de 1983, permanecen semienterrados en la arena.

La isla jónica de Zante se ha hecho conocida por sus increíbles playas. La más famosa, la de Navagio, debe su nombre al naufragio de un barco cargado de tabaco de contrabando; hoy los restos de ese naufragio, de 1983, permanecen semienterrados en la arena.

En el siglo XV, cuando los venecianos llegaron a la isla jónica de Zakynthos la apodaron Flor de Oriente por sus bellos paisajes, y no se equivocaron. Una isla cubierta de pinos, de fértiles llanuras, con costas asombrosas y blancos acantilados. La más famosa es Navagio, una de las playas más bellas de Europa, que debe su nombre al barco cargado de tabaco de contrabando que naufragó en 1983. Hoy, los restos del navío se pueden observar semienterrados en la arena. A esta playa rodeada de bellos acantilados solo se puede acceder por mar.

Y al sur: Creta, la isla más grande de Grecia­, famosa por sus playas increíbles. Entre las más destacadas, están Elafonisi, con su arena rosa y aguas turquesas, y Balos, de gran belleza natural.

El sur de Creta, la isla más grande de Grecia, es famoso por sus playas paradisíacas; entre las mas destacadas, esta Elafonisi, con su arena rosa y aguas turquesas.

El sur de Creta, la isla más grande de Grecia, es famoso por sus playas paradisíacas; entre las mas destacadas, esta Elafonisi, con su arena rosa y aguas turquesas.

La playa de Falasarna, en la costa oeste, posee largas extensiones de arena blanca. Es conocida por sus espectaculares atardeceres y considerada una de las mejores playas de Europa. Igual que Vai, que se distingue por su bosque de palmeras, que le confiere un ambiente exótico, así como la playa de Preveli, ubicada en la desembocadura de un río, que ofrece un paisaje único con palmeras y aguas cristalinas.

El final de este recorrido es en la famosa Matala­, conocida por sus cuevas excavadas en los acantilados y porque fue destino idílico de las comunidades hippies de los años 60 y 70, que se quedaron a vivir allí, abducidos por la vida libre en el paraíso terrenal.

A partir de EFE

