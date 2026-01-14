¡Hola !

Cuando el tambor baja a la playa: Rueda de Candombe gira por la costa canaria

Este verano, acompañados del sonido de las lonjas, guitarras, acordeón y con aires de sobremesa, Rueda de Candombe llega a los balnearios de Canelones

Rueda de Candombe llega a los balnearios de Canelones.

Rueda de Candombe llega a los balnearios de Canelones.

FOTO

Instagram: @ruedadecandombe
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El ciclo Viví Canelones trae de las veredas montevideanas a la costa canaria el baile y el encuentro popular que provoca Rueda de Candombe, con fechas gratuitas en los balnearios Costa Azul, Cuchilla Alta, Santa Lucía, Salinas y Ciudad de la Costa.

Después de haber llevado la música uruguaya a escenarios internacionales, el proyecto vuelve al lugar donde el candombe se vive mejor: el espacio compartido en territorio nacional. La propuesta rescata los clásicos que forman parte de la memoria sonora del país, en un clima de fiesta abierta en el que el público también participa.

El programa es de la Intendencia de Canelones, impulsado a través de la Dirección General de Cultura, y ofrece todo un calendario de actividades recreativas, artísticas y educativas que recorre el departamento con propuestas para todas las edades. El objetivo es acercar la cultura a la ciudadanía y generar espacios de encuentro y participación en plazas, balnearios y barrios.

El ciclo comenzará el 17 de enero en Plaza Liber Seregni de Costa Azul y continuará el 19 de febrero por Cuchilla Alta, el 21 de febrero en Santa Lucía (bajada del Náutico), el 28 de febrero en Salinas y el 6 de marzo en el parking del Centro Cultural de Ciudad de la Costa.

