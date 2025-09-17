¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Cuatro niños indígenas que sobrevivieron a un accidente aéreo en la selva cuentan su historia

El documental Perdidos en el Amazonas, de National Geographic Documentary Films, ya se puede ver en Disney+

Perdidos en el Amazonas

FOTO

Disney+
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Por primera vez, los cuatro niños indígenas que sobrevivieron al accidente aéreo en Colombia, el 1 de mayo de 2023, y que luego resistieron 40 días solos en la selva, comparten su historia de supervivencia con sus propias palabras.

National Geographic Documentary Films estrenó Perdidos en el Amazonas, una película documental dirigida y producida por Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin y Juan Camilo Cruz (ganador de premios Emmy y Bafta).

Leé además

a 50 anos del estreno de tiburon, disney+ estrena un documental sobre su realizacion
Recomendado

A 50 años del estreno de 'Tiburón', Disney+ estrena un documental sobre su realización

Por Redacción Galería
Asamblea de la Florida, cuadro de Eduardo Amézaga.
Bicentenario

25 de agosto: se estrena en Florida un documental con entrevistas a historiadores y uso de inteligencia artificial

Por Silvana Tanzi
charlie sheen estrena un documental sobre su vida en netflix
Recomendado

Charlie Sheen estrena un documental sobre su vida en Netflix

Por Redacción Galería
Perdidos en el Amazonas 2

Después de que la aeronave en la que viajaban con su madre dejara varados tras el accidente a estos cuatro pequeños en lo profundo del Amazonas, se desarrolló una misión de rescate que unió a rastreadores y al Ejército colombiano en una carrera contrarreloj.

Perdidos en el Amazonas ofrece el relato exclusivo de esta historia verídica, contada en primera persona también por los rescatistas que recorrieron la selva durante 40 días y noches sin descanso para encontrar a los niños. Una historia de supervivencia, coraje y esperanza.

Disponible en Disney+.

Selección semanal
Fuerzas Armadas

Trump busca recortar gastos ‘woke’ y militares que incluyen US$ 11 millones a una fuerza de élite del Ejército uruguayo

Por Juan Francisco Pittaluga
Caso Besozzi

La Corte Electoral analiza suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
Banco Central del Uruguay

El equipo económico quiere “empezar a dejar de hablar en dólares” como parte de un cambio de “cultura”

Por Redacción Búsqueda
Cárceles

Juan Miguel Petit: los presos que cumplen penas “de manera indigna” deberían hacer “juicios al Estado”

Por Macarena Saavedra

TE PUEDE INTERESAR

Ulises Beisso.

Ulises Beisso, el artista uruguayo que "salió del clóset" 30 años después de su muerte

Por Magdalena Cabrera
El primer tren solar de Latinoamérica está en Argentina, Jujuy.

Turismo sobre rieles: 5 rutas panorámicas para hacer en tren sin salir de la región

Por Milene Breito Pistón
Mel Robbins es la cradora de un exitoso podcast que lleva su nombre.

Ni estoicismo ni budismo: un manual moderno para aprender a soltar

Por Patricia Mántaras de la Orden
10 películas de Robert Redford para ver en streaming

10 películas de Robert Redford para ver en streaming

Por Redacción Galería