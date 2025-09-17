Cuatro niños indígenas que sobrevivieron a un accidente aéreo en la selva cuentan su historia

Por primera vez, los cuatro niños indígenas que sobrevivieron al accidente aéreo en Colombia, el 1 de mayo de 2023, y que luego resistieron 40 días solos en la selva, comparten su historia de supervivencia con sus propias palabras.
El documental Perdidos en el Amazonas, de National Geographic Documentary Films, ya se puede ver en Disney+
National Geographic Documentary Films estrenó Perdidos en el Amazonas, una película documental dirigida y producida por Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin y Juan Camilo Cruz (ganador de premios Emmy y Bafta).
Después de que la aeronave en la que viajaban con su madre dejara varados tras el accidente a estos cuatro pequeños en lo profundo del Amazonas, se desarrolló una misión de rescate que unió a rastreadores y al Ejército colombiano en una carrera contrarreloj.
Perdidos en el Amazonas ofrece el relato exclusivo de esta historia verídica, contada en primera persona también por los rescatistas que recorrieron la selva durante 40 días y noches sin descanso para encontrar a los niños. Una historia de supervivencia, coraje y esperanza.
Disponible en Disney+.