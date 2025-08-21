25 de agosto: se estrena en Florida un documental con entrevistas a historiadores y uso de inteligencia artificial

La fecha de la Declaratoria de la Independencia el 25 de agosto de 1825 ha sido largamente discutida y cuestionada entre historiadores e investigadores. Sin embargo, las nuevas corrientes historiográficas usan una palabra que no evita esa discusión sino que la incorpora: “proceso”.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Desde antes de asumir vimos que se venía un ciclo de diferentes 200 años: 200 años del 19 de abril y 200 años de la Declaración de Independencia de la Provincia Oriental. Pero también 200 años de la Convención Preliminar de Paz en 2028 o de la Constitución de 1830. En el tramo que vamos a recorrer como gobierno, hay muchas fechas relevantes de ese ciclo de nacimiento del Estado Oriental. Finalizaremos en 2029 recordando la creación del Escudo Nacional”, le dice a Búsqueda Gabriel Quirici, director nacional de Educación y autor del libro 200 años del nacimiento de Uruguay. La provincia que se hizo país .

Quirici encabeza la Comisión del proceso de creación de la República Oriental del Uruguay, creada por decreto presidencial el 23 de julio de 2025, que también establece el período 2025-2030 como “el ciclo de celebración de los Doscientos años del Proceso de creación de la República Oriental del Uruguay”.

El presidente Yamandú Orsi quiso que estas celebraciones se trataran desde el punto de vista educativo para recordar el pasado no en clave de historia oficial, sino de integración. “No hay una fecha, sino que hay un proceso que puede integrar varias fechas si se estudia con la mirada de lo que fue ocurriendo en diferentes partes del territorio. Hoy las investigaciones más actuales en Uruguay, Argentina y Brasil muestran que hubo diferentes actores a nivel social y a nivel étnico”, explica Quirici.

La comisión creada por iniciativa presidencial está integrada por representantes de ministerios e instituciones públicas, entre ellas, el Museo Histórico Nacional , el Secan, la Udelar, ANEP y Ceibal. Su comité ejecutivo nombrará a un grupo de expertos nacionales internacionales que, de manera honoraria, propondrán ideas para todo el ciclo. “El criterio es que sea un grupo plural de expertos. Van a participar, entre otros, Ana Ribeiro, Marcos Methol, Guido Manini, Julio María Sanguinetti y Diego Delgrossi. También nos sugirieron al maestro Juan Pedro Mir, además de Óscar Padrón Favre, historiador de Durazno y de personas vinculadas a la actividad cultural. Nos parece relevante que también se incluya la perspectiva afro y de las mujeres”.

Este grupo de expertos le dará orientaciones al comité ejecutivo para las actividades que se llevarán adelante de acá hasta 2029 junto con las comunidades locales. “La idea es priorizar a los artistas de cada lugar. La primera experiencia la vamos a tener el 25 de agosto en Florida. A lo que ya tenía previsto la intendencia le incorporaremos un espectáculo con artistas consagrados y otros jóvenes del departamento”.

Documental con mapas animados

El director abre un cuaderno en el que dibujó varios mapas que también se encuentran “en proceso” en el momento de la nota con Búsqueda. Del cuaderno pasarían a la foto y de allí a la digitalización. Esos mapas formarán parte de una animación integrada a un documental con entrevistas a varios historiadores que darán sus visiones en torno al Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia. “Empecé a dibujar los mapas para mostrar cómo fue cambiando el territorio desde que éramos Provincia Oriental y parte de la Liga Federal, después nos volvimos Provincia Cisplatina por la anexión brasileña, después nuevamente Provincia Oriental hasta ser Uruguay”.

En el documental hay entrevistas a los historiadores Gerardo Caetano, José Rilla, Ana Frega, Ana Ribeiro, María Inés Moraes, Carlos Demasi. También están las visiones del historiador argentino Gabriel Di Meglio y del brasileño João Paulo Pimienta. “Creo que el documental va a permitir complementar la complejidad del proceso histórico con personas que tienen muy buena capacidad de comunicación, que han estudiado estos temas y que pueden ser una base muy sólida para desplegar a lo largo de estos cuatro años las actividades de la comisión”.

No es el primer trabajo audiovisual que se hace desde Presidencia. Hasta el momento, se hicieron tres de breves minutos por medio de inteligencia artificial: uno para la Batalla de Las Piedras, otro para la Cruzada de los Treinta y Tres y un tercero con una minibiografía de Artigas.

Embed - Uruguay 200 años (cap.1): la Cruzada de los Treinta y Tres por la libertad y contra la tiranía

“Por ahora lo que hicimos fue una narración con curaduría histórica y de investigación, con narradores, locutores y una productora que mediante inteligencia artificial le da movimiento a imágenes. Pero cada vez que hicimos eso, a la vez, hicimos un documental con el equipo de comunicación de Presidencia, para el que entrevistamos a historiadores para hablar del episodio y del proceso. Somos conscientes de que la ficcionalización de las imágenes con inteligencia artificial puede ser un gran disparador y difusor de la conversación sobre el hecho histórico, pero la investigación tiene también otra demanda de tiempo y de escucha que es la que se vuelca en los documentales”.

Para los videos trabajaron con la productora Enano Maldito de Pablo Marcovecchio, con el costo que le permitió la compra directa del Estado.

Embed - Los rostros de Artigas

“Mi sueño sería hacer la gran película de todo el Uruguay, quizás hacer un concurso a través de la Agencia Nacional del Cine. Pero también dependemos un poco de las propuestas de los otros integrantes y de qué se puede llevar a cabo con el presupuesto”.

Restauración, muestra y ampliación del Museo Histórico

Con obras y objetos pertenecientes al Museo Histórico Nacional, algunas nunca expuestas, y piezas del Palacio Legislativo, se inauguró la muestra 1825 en el Museo Histórico Nacional-Casa Rivera (Rincón 437).

El lunes 25, como parte de las celebraciones, la casa, que pronto iniciará obras de ampliación, se abrirá de 12 a 18 y habrá visitas guiadas de 13 a 15 horas.

Restauracion-Asamblea-de-la-Florida Restauración del cuadro Asamblea de la Florida en el Museo Histórico Nacional. Mauricio Zina/adhocFOTOS

Uno de los atractivos de la exposición es la restauración del cuadro Asamblea de la Florida (1947) del artista Eduardo Amézaga, quien ganó un concurso convocado por el Estado para realizarlo. Este óleo sobre tela está en proceso de restauración, dirigido por Ernesto Berreta, jefe del taller del Museo Histórico, con la participación de las restauradoras Melissa Vargas y Leticia Aquino.

La obra presentaba desprendimientos de la capa pictórica, alteración del barniz y acumulación de suciedad. El público que visite el museo podrá ver la evolución de la restauración, pero no ingresar a la sala donde está ubicada la obra.