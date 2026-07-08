Danza, deporte y sexualidad en un provocador espectáculo en el Teatro Metro

Danza, deporte y sexualidad se cruzan en Un poyo rojo, una obra argentina que acumula más de 1.500 funciones en 30 países de todo el mundo durante los últimos 15 años.
Dirigida por Hermes Gaido, la obra argentina explora las posibles interpretaciones del lenguaje contemporáneo entre acrobacias e ingenio
Danza, deporte y sexualidad se cruzan en Un poyo rojo, una obra argentina que acumula más de 1.500 funciones en 30 países de todo el mundo durante los últimos 15 años.
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Dirigida por Hermes Gaido, la provocadora propuesta explora las posibles interpretaciones del lenguaje contemporáneo, entre acrobacias e ingenio, de la mano de las interpretaciones de Alfonso Barón y Luciano Rosso, también coreógrafos con Nicolás Poggi.
El espectáculo fue creado en 2008, cuando Poggi y Rosso buscaron formas de contar diferentes tipos de relaciones entre dos hombres mediante elementos de danza y teatro con matices cómicos. Desde su estreno hasta hoy, Un poyo rojo se ha presentado en el marco de festivales en todo el mundo o dentro de la programación habitual de los teatros. En los últimos años se presentó en Francia, Suecia, Noruega, Serbia, Colombia, Portugal, México y Luxemburgo, entre otros países.
Viernes 24 de julio a las 20.30 h en Teatro Metro. Entradas desde 1.320 hasta 1.800 pesos por Redtickets.uy.