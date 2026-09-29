De Cannes a Montevideo, lo mejor del cine en 7 días

La 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Montevideo acerca desde las películas premiadas en Cannes hasta lo más nuevo del cine rioplatense

Cada octubre en Montevideo hay una cita de honor con el cine en las salas de Movie. Películas del mundo que no han sido estrenadas se encuentran por primera vez con los espectadores de estas latitudes concentradas en los siete días que durará el Festival Internacional de Cine de Montevideo (Monfic).

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En esta 22ª edición la programación se divide en cinco ciclos: Estados Unidos, Europeo, Asiático, Clásicos y Río de la Plata. Las 19 películas que podrán verse entre el jueves 8 y el miércoles 14 de octubre tienen algo en común: un pasaje exitoso por los festivales de cine más prestigiosos. Minotauro, de Andrey Zvyagintsev —que se proyectará el sábado 10 a las 21.30 h y el miércoles 14 a las 18.15 h— ha recibido nada menos que el Gran Premio del Jurado en Cannes.

La bola negra. Las dos películas que compartieron el premio a Mejor director en el mismo festival, Tierra de mi padre, del polaco Pawel Pawlikowski, y La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi (considerada la gran película española del año), también son parte de la grilla; la polaca se exhibirá el jueves 8 a las 16.30 h y el domingo 11 a las 19.15 h, y la española el sábado 10 a las 21.10 h.

En el eje rioplatense podrán verse varias coproducciones entre Uruguay y Argentina; dos de ellas serán las responsables de abrir y cerrar el festival. La apertura le corresponderá el jueves 8 a las 16.50 h a Las 7 balas, de Sebastián Pérez Pérez, sobre un copamiento de un bar céntrico montevideano; y la clausura será el miércoles 14 a las 18.50 h con Carne, de Tomás Marichal, que transcurre en un Uruguay sumido en una crisis económica, política y social sin precedentes tras la desaparición del ganado.

Otras dos películas de este ciclo están actuadas por César Troncoso: La casa, de Gustavo Triviño, es una comedia sobre un hombre que está desesperado porque pierde su trabajo a los 54 años (en la que el uruguayo comparte cartel con Diego Peretti), con funciones el jueves 8 a las 19 h y el domingo 11 a las 16.55 h; y La mujer del río, de Néstor Mazzini, en la que se retrata a un hombre que estalla cuando se entera de que su exesposa tiene nueva pareja, y que se verá el viernes 9 a las 21.30 h y el lunes 12 a las 16.45 h.