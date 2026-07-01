El libro se vuelve arte en el Castillo del Parque Rodó

Hasta el 1 de agosto se podrá visitar la muestra El umbral de todas las formas. Pequeño reservorio de libros de artista, en la Biblioteca Infantil María Stagnero-castillo del parque Rodó (Av. Julio Herrera y Reissig y Gonzalo Ramírez).
La exposición se podrá ver de lunes a sábados de 10 a 15:45 horas
Hasta el 1 de agosto se podrá visitar la muestra El umbral de todas las formas. Pequeño reservorio de libros de artista, en la Biblioteca Infantil María Stagnero-castillo del parque Rodó (Av. Julio Herrera y Reissig y Gonzalo Ramírez).
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La iniciativa es llevada adelante por el Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) y la propia biblioteca, y abrió al público el sábado 27 de junio. La mañana de invierno fue ideal para las actividades al aire libre, y si bien la exposición es dentro de una sala, muchos de los visitantes aprovecharon el sol para recorrer el parque.
La muestra busca alejarnos de los momentos vertiginosos de la actualidad y, a través del libro, exige detenernos y mirar de cerca. Las obras combinan imagen, materia y palabra, en un formato que rara vez habita los museos. Algunas invitan al tacto, mientras otras, más frágiles, piden solo la cercanía de la mirada.
Los artistas uruguayos que participan son: Claudia Anselmi, Carolina Berta, Lucía Draper, Carmen Imbach Rigos, Felipe Maqueira, Cecilia Mattos, Verónica Panella, Lala Severi, Elián Stolarsky, Gustavo Tabares, Nacha Valenti, Martín Verges, Carlos Capelán y Antonio Frasconi.
El MNAV propone transitar despacio por la exposición, y llama a interrogarnos por el reservorio que traen consigo los libros. La sala está abierta de lunes a sábado de 10 a 15.45 horas.