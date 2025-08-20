Desde Francia y Bélgica, llega al cine 'La pequeña', un drama contemporáneo

Cuando su hijo y la pareja de su hijo mueren en un accidente, Joseph debe decidir cómo ser abuelo del bebé que estaban esperando a través de una joven madre sustituta belga. Impulsado por la esperanza de que ese nacimiento prolongará la existencia de su hijo, va al encuentro de la joven flamenca, poseedora de un carácter indomable.
La película está dirigida por Guillaume Nicloux y el elenco está integrado por Fabrice Luchini, Mara Taquín, Maud Wyler, Juliette Metten, Veerle Baetens, Lucas Van den Eynde, Viv Van Dingenen y Sandrine Dumas.