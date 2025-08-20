¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Desde Francia y Bélgica, llega al cine 'La pequeña', un drama contemporáneo

La pequeña, que se estrena en los cines uruguayos este jueves 21 de agosto, está basada en la novela La cuna, de Fanny Chesnel

&nbsp;La pequeña, del francés Guillaume Nicloux

 La pequeña, del francés Guillaume Nicloux

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Cuando su hijo y la pareja de su hijo mueren en un accidente, Joseph debe decidir cómo ser abuelo del bebé que estaban esperando a través de una joven madre sustituta belga. Impulsado por la esperanza de que ese nacimiento prolongará la existencia de su hijo, va al encuentro de la joven flamenca, poseedora de un carácter indomable.

La pequeña, basada en la novela La cuna, de Fanny Chesnel, explora el futuro de ese bebé y parte del debate acerca de si Joseph es o no su abuelo legítimo.

Leé además

Pierre Lottin y Benjamin Lavernhe en Acordes del corazón
Recomendado

Se estrena en cines la película francesa ganadora del Premio del Público en San Sebastián

Por Redacción Galería
India Hair, Sara Forestier y Camille Cottin protagonizan Tres mujeres
Recomendado

‘Tres amigas’, una comedia francesa para ver en el cine

Por Redacción Galería
Lili Farhadpour, protagonista de Un pastel para dos, lleva una foto en homenaje a los directores de la película, Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha, en el Festival de Cine de Berlín
Películas para la vida

Una viuda, un taxista, un amor prohibido y dos cineastas condenados

Por Patricia Mántaras de la Orden

La película está dirigida por Guillaume Nicloux y el elenco está integrado por Fabrice Luchini, Mara Taquín, Maud Wyler, Juliette Metten, Veerle Baetens, Lucas Van den Eynde, Viv Van Dingenen y Sandrine Dumas.

En cines.

Embed

Selección semanal
Entrevista

Uruguay y China trabajan para usar las monedas locales en el comercio bilateral, dice el embajador Huang Yazhong

Por Guillermo Draper
Estafas

A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
“Muerte digna”

En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

Por Leonel García
Educación

El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

Los directores de cine argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat.
Video

Mariano Cohn y Gastón Duprat: “Lo peor que le puede pasar a una película es ir a dormir a una sala de cinearte con tres viejos mirándola”

Por Patricia Mántaras de la Orden
Estudiar en el exterior: la nueva aspiración de las generaciones más jóvenes

Estudiar en el exterior: la nueva aspiración de las generaciones más jóvenes

Por Magdalena Cabrera
Los propietarios querían que el living fuese un espacio abierto, así que decidieron abrir una arcada que dialoga con el mobiliario y con el resto de la casa.

El reciclaje de una casa en Manantiales de Carrasco en tonos neutros pero con algunas 'sorpresas'

Por Federica Chiarino Vanrell
Lionel Messi ovacionado en su primer partido en Jamaica con el Inter de Miami.
Video

El aura en tiempos de memes

Por Felipe Barbeito