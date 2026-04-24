Día de la Danza: espectáculos y clases gratuitas en Montevideo, Punta del Este y Colonia

Como cada año desde 1982, este 29 de abril millones de bailarines profesionales y aficionados a la danza de todo el mundo volverán a celebrar el Día Internacional de la Danza, una iniciativa del Consejo Internacional de la Danza, organización oficial de la Unesco para todas las formas de baile en todos los países.

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Aunque no exista una fecha precisa que marque el origen de la danza, sí se sabe que acompaña al ser humano desde tiempos inmemoriales. Así lo evidencian algunas pinturas rupestres de más de 10.000 años, que dejan entrever figuras humanas con brazos en alto y piernas en distintas posiciones, o sea, cuerpos en movimiento. La historia de la danza es muy extensa, pero alcanza con observar a un niño pequeño, incluso un bebé, para comprender la predisposición natural del humano a moverse al ritmo de la música.

El Día Internacional de la Danza, entonces, tiene como objetivo destacar el valor universal de esta expresión como lenguaje artístico y su capacidad para unir a las personas bajo ideales de paz y amistad, con el cuerpo como lienzo.

En esa línea, en el plano local, Montevideo, Colonia y Punta del Este se suman a la celebración con una agenda que propone desde clases abiertas e intervenciones urbanas hasta la participación libre en un ensayo del Ballet Nacional del Sodre (BNS).

El Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), en Maldonado, organiza una clase de ballet abierta a todo público en el teatro del museo, que será dictada por la primera bailarina del BNS y directora de Danza del MACA, Nadia Mara.

Museo-Arte-Contemporaneo-Atchugarry-Lorena- Larriestra-adhocFOTOS Lorena Larriestra/adhocFOTOS

La clase está destinada a personas de todos los niveles, desde principiantes hasta estudiantes de danza avanzados.

Sábado 25 de abril de 11 a 12.30 h en Teatro MACA. Actividad gratuita, con cupos limitados. Inscripciones a través de Passline.

En Colonia

Este sábado 25, la emblemática Plaza Mayor de Colonia del Sacramento será el escenario de una variada propuesta que incluye talleres y muestras gratuitas dirigidas a todo público. El objetivo de las actividades será promover la diversidad cultural a través de la danza. En ese sentido, quienes se acerquen a la plaza podrán participar en muestras y talleres de diversas disciplinas, como flamenco, tango, expresión corporal, danza árabe, danza moderna, folclore, zumba y danza africana, entre otras.

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Esta iniciativa es impulsada por el colectivo Colonia Danzante, con el respaldo de la Dirección de Cultura del departamento.

Además, el domingo 26, en el Centro Cultural Bastión del Carmen, el Ballet Juvenil de Colonia, dirigido por la profesora Brenda Crotti, dará un espectáculo junto con el elenco estudiantil de Federico Godoy Ballet.

Muestras y talleres: sábado 25 en Plaza Mayor de Colonia de 14 a 18 h. En caso de mal tiempo, se trasladará al Centro Cultural Nacional AFE. Espectáculo de ballet: domingo 26 a las 18 h en el Centro Cultural Bastión del Carmen. Entrada libre y gratuita.

En Montevideo

Tanto el Sodre como la Intendencia de Montevideo preparan una batería de propuestas para una celebración que durará toda la semana.

Por un lado, el Día Internacional de la Danza se festejará a través de la iniciativa Montevideo en Movimiento (de la Intendencia de Montevideo), que reúne propuestas de danza contemporánea, flamenco, folclore, danza inclusiva y espectáculos para niños en distintos barrios de la ciudad, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Artes, llevado adelante en coordinación con la Asociación de Danza del Uruguay.

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Uno de los espectáculos destacados estará a cargo de Primor, colectivo de danza inclusiva y diversa de los bailarines Oscar Escudero y Nicolasa Manzo. La obra invita al público a contemplar la belleza que habita en el caos a través del movimiento fluido, la musicalidad y el despegue físico, y abre la interrogante acerca de la capacidad de adaptarse a lo novedoso y dejarse transformar.

Martes 28 de abril a las 20 h en el Teatro Victoria (Río Negro 1477), con entrada gratuita, por orden de llegada.

Para los más chicos, el miércoles 29 se presentará Patito y el Bosque, un ballet de música rioplatense que, sumado al color de sus personajes, como el lobito de río, el aguará guazú y un patito de plumas grises, convoca a apreciar la identidad uruguaya y su rica fauna y flora desde la sensibilidad y la imaginación. El espectáculo está dirigido por la coreógrafa Ale Reyes.

Entrada gratuita con reserva previa al 099 774 039.

El Sodre, por su parte, abrirá la tertulia de su sala principal, Eduardo Fabini, para asistir al primer ensayo en el escenario de El corsario, ballet a estrenarse el 8 de mayo. Al ser el primero de estos ensayos, quienes asistan podrán ser testigos de todo lo que ocurre en una jornada habitual en los días previos a un estreno, desde cortes y correcciones hasta todo tipo de ajustes técnicos.

El ensayo abierto se realizará el 29 de abril de 14 a 16 h, y el retiro de invitaciones será el martes 28 en la boletería del Auditorio Nacional Adela Reta. Se entregarán hasta cuatro invitaciones por persona.

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En tanto, ese mismo día a las 18 h, el Área Ballet de la Escuela Nacional de Formación Artística (Av. Uruguay 878) dará una clase abierta a cargo de la docente Antonella Polleto, con inscripción previa hasta las 13 h de ese mismo día.

Por último, el Sodre cerrará la semana de celebraciones con una milonga (con libre acceso y sin previa inscripción) para todas las edades el 2 de mayo de 16 a 18.30 h en el hall del auditorio. La clase estará a cargo de Nazareno Listur y Claudia Poisó, mientras que Camila Rocha y Kelvin Cal serán la pareja invitada.