Dónde alojarse y dónde comer en Florida y Paysandú durante la visita del papa León XIV

Con la confirmación del primer viaje apostólico a Sudamérica del papa León XIV luego de su reciente intervención quirúrgica, que tendrá su primera parada en Uruguay —e incluirá también Argentina y Perú—, miles de fieles —y no tanto— buscan el mejor lugar para ver de cerca a la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

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El entusiasmo de los uruguayos crece a medida que se acerca la fecha y la disponibilidad de alojamientos en las ciudades donde estará León XIV se reduce. También las reservas en restaurantes.

Hogar papal Así es por dentro la nunciatura, donde se alojará el papa León XIV en su visita a Uruguay

“En la visita del papa y en los días previos hay una altísima demanda en Montevideo. En el interior están convocando a interesados en alojar visitantes en sus casas para cubrir la demanda que se espera”, indicó a Galería Fernando Tapia, presidente de la Cámara de Turismo del Uruguay (Camtur).

Aquí, una recorrida por los alojamientos que van quedando disponibles y por los restaurantes y cafeterías recomendables para ir a comer en Florida y Paysandú.

En Paysandú ya no queda disponibilidad de hoteles para la noche del 6 al 7 de noviembre en la plataforma Booking. La única opción a la fecha es reservar la Casa Haydée, una villa con cuatro habitaciones que data del 1930, ubicada en pleno centro de La Heroica, que para la noche de la visita del papa a la ciudad tiene un costo de 16.844 pesos.

En Airbnb, en tanto, sí aparecen opciones, pero en su mayoría son habitaciones en casas particulares con precios que comienzan en los 25 dólares. Si se va a lo más costoso, se encuentran algunas casas enteras. La más cara figura con un descuento del 20%, a un precio original de 524 dólares, y consta de dos habitaciones, con capacidad para cinco personas.

La noche en Florida

La propuesta de alojamientos en Florida, en tanto, es aún más acotada y, siguiendo la lógica de la oferta y la demanda, allí los precios se dispararon. Mientras que en Booking no se encuentra ni una propiedad con chance de reserva entre el 7 y el 8 de noviembre, en Airbnb los lugares se pagan en dólares y en cuatro cifras. Son cuatro los alojamientos que se ofrecen y los cuatro anuncios tienen textos que vinculan el alquiler con la llegada del papa León.

Uno de ellos, una habitación con baño compartido y balcón con vista a la Plaza Asamblea (donde se hará la misa), que está con descuento a 1.335 dólares, se titula “El Papa León XIV frente a ti”. Justo al lado aparece un apartamento entero con dos habitaciones para seis huéspedes a 2.742 dólares, que destaca su “ubicación privilegiada” para ver al papa.

En Airbnb aparecen varios apartamentos promocionados por estar frente a la Plaza Asamblea (frente a la Catedral Basílica y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres).

“¡Viví la visita del papa en el corazón de Florida!”, es el título de otro alojamiento con capacidad para cuatro personas que se encuentra a unas seis cuadras al norte de la plaza y cuesta 1.010 dólares esa noche.

Por último, hacia el sur de la ciudad, un poco más alejado, figura un apartamento de tres dormitorios para ocho personas a 1.571 dólares (con descuento, antes salía 2.311 dólares).

Dónde comer en Paysandú

En lo gastronómico, Paysandú presenta una variedad de propuestas, entre las que destacan clásicos como el restaurante y parrillada Viejo Mercado (Continuación Montevideo 859), un espacio elegante ubicado en un edificio restaurado de fines del siglo XIX. Otro, más clásico y familiar, es El Andén (Coronel Felipe Argento 957 bis), que tiene parrilla y menú a la carta.

Otro recomendado es Lo de Romero (Gral. Leandro Gómez 932), que además de sus minutas, pastas y milanesas ofrece como entrada de cortesía una tabla con chorizo picado. Se suma a la recomendación Doña Maruja (18 de Julio 833), muy apreciada por sus pastas caseras y ambiente acogedor para almorzar o cenar.

Restaurante Viejo Mercado en Paysandú.

A la hora de la merienda se puede acudir a Altar Comedor (Zorrilla de San Martín 799), que cuenta con un café de especialidad muy bien ponderado por los visitantes y tiene opciones vegetarianas y libres de gluten.

Para los fanáticos de la cerveza artesanal está Bimba Brüder (Av. Salto 953). Con siete estilos propios, el lugar integra su planta de producción, un bar y una propuesta gastronómica que va desde pizzas y papas fritas, hasta helados artesanales.

Como bonus track, La Pulpería Casablanca, a unos 15 kilómetros de la ciudad, es la verdadera joya oculta de la zona. Está ambientada en una pulpería antigua de techos altos y ladrillo visto, y ofrece platos de autor muy cuidados y una variada carta de vinos. A diferencia del resto de lugares, allí hay que reservar con tiempo.

Dónde comer en Florida

La ciudad de Florida también tiene una gastronomía variada y de calidad. Entre los puntos más tradicionales está la Churrasquería Pajarito (Ituzaingó 490), especializada en asados y minutas. Se trata de una esquina familiar frente al Predio Histórico en el que en 1825 sesionó la Asamblea de la Florida.

Por la zona de la Capilla de San Cono está Trattoria Il Santo (José Enrique Rodó 151), un espacio ideal para quienes gustan de la cocina italiana artesanal.

Estancia Hostería El Ceibo.

Sobre la Ruta 5 se encuentra Parrilla La Liebre (Km 93), un punto que ofrece un ambiente casero y sencillo, con un gran patio y entre los puntos altos está su asado de tira, sus pamplonas y sus pastas frescas.

Y para los que gustan salir de la ciudad, a 16 kilómetros del centro de Florida está la Estancia Hostería El Ceibo (Camino La Macana y San Gerónimo), con una cocina casera y abundante, con platos como tortas fritas, pucheros o lengua a la vinagreta, que varía según el día. La atención es únicamente con reserva previa.

El itinerario del papa

La página web oficial Papa León Uruguay tiene una cuenta regresiva hacia la llegada del papa a territorio uruguayo y también indica cómo será el itinerario de la visita, que comenzará el viernes 6 de noviembre y terminará el domingo 8.

El 6 arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16:30 horas, donde se le dará una bienvenida oficial. Ese día transcurrirá en la capital del país y, en particular, se moverá por la Ciudad Vieja. Entre otras cosas, se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva.

El segundo y tercer día participará en las tres actividades programadas que son abiertas a la comunidad: el sábado 7 a las 10 horas en el Parque Municipal París Londres de Paysandú celebrará una misa, ese mismo día a las 19 horas tendrá lugar la vigilia de oración en el Estadio Centenario y el domingo 8 dará una misa en Florida a las 10:30 horas en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica.