Así es por dentro la nunciatura, donde se alojará el papa León XIV en su visita a Uruguay

Desde su llegada, el 6 de noviembre, el papa León XIV se hospedará en la Nunciatura Apostólica en Uruguay, la casona sobre bulevar Artigas construida para la familia Strauch

La casona de bulevar Artigas tiene 1.950 m2 y desde que se convirtió en sede de la nunciatura pasó por dos intervenciones para ampliarla y actualizarla.

En 1933, Guillermo Strauch inauguró la casa que mandó construir para la familia ubicada en bulevar Artigas y Guaná, bajo la supervisión de los arquitectos Gonzalo Vázquez Barrière y Rafael Ruano. Años más tarde, cuando ya estaba en manos de su sobrino y heredero, Federico Guillermo Engel, la Conferencia Episcopal del Uruguay adquirió la casona a través de monseñor Rafael Forni, nuncio apostólico en Uruguay entre 1960 y 1965.

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Desde entonces, la nunciatura, que ocupa el predio más grande de la manzana, con salida también hacia la calle Ponce, ha atravesado dos reformas. La primera fue en 1987, cuando el nuncio era el cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo (1986-1990), y consistió en una ampliación con motivo de la visita del papa Juan Pablo II, que implicó la construcción de un amplio salón comedor utilizando parte del patio trasero de la sede. La segunda fue 30 años después, en 2017, con la sede a cargo de su excelencia George Panikulam (2014-2018), después de un proceso de unos seis años para que se aprobaran las modificaciones.

Camila Montenegro Camila Montenegro El estudio del arquitecto Diego Neri estuvo a cargo de esa última intervención, que tuvo tres puntos de partida: la accesibilidad universal, la actualización de todas las instalaciones y el reordenamiento del funcionamiento de la casa.

Actualmente, el nuncio apostólico en Uruguay es monseñor Gianfranco Gallone, nacido en Ceglie Messapica (Brindisi, Italia) el 20 de abril de 1963. Doctor en Derecho Canónico y ordenado sacerdote el 3 de setiembre de 1988, llegó a Uruguay nombrado por el papa Francisco después de una trayectoria en el servicio diplomático de la Santa Sede que lo llevó a Mozambique, Israel, India, Suecia, Zambia y Malawi.

La nunciatura, que alojará al papa León XIV en su viaje a Uruguay —del 6 al 8 de noviembre—, tiene 1.950 metros cuadrados y consta de cuatro niveles en los que se distribuyen las oficinas, las áreas de recepción, los ocho dormitorios y 15 baños. Los dos niveles superiores albergan los espacios más privados de la casa, como la habitación del nuncio y la de su secretario, además de dos para huéspedes, y las cuatro en suite para las hermanas.