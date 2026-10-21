  • Cotizaciones
    jueves 22 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía de cáncer de pulmón

    El papa León XIV, de 71 años, no tendrá que someterse a ningún tratamiento adicional tras habérsele extirpado con éxito un adenocarcinoma en el pulmón, según los exámenes histológicos definitivos, informó este miércoles 21 de octubre la Oficina de Prensa del Vaticano. La santa sede ha mantenido los preparativos del viaje del pontífice a Latinoamérica, previsto del 6 al 17 de noviembre y en el que visitará Uruguay, Argentina y Perú.
    Después de cinco días ingresado por la operación de un tumor canceroso y el posterior postoperatorio, León XIV recibió el alta hospitalaria y regresó al Vaticano.

    Después de cinco días ingresado por la operación de un tumor canceroso y el posterior postoperatorio, León XIV recibió el alta hospitalaria y regresó al Vaticano.

    FOTO

    EFE

    El papa León XIV no necesitará más terapia después de someterse a una cirugía por un tipo ed cáncer de pulmón la semana pasada, confirmaron sus médicos en un comunicado emitido por el Vaticano el miércoles 21 de octubre.

    Los resultados de los exámenes histológicos confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar y la enfermedad permanece localizada, según os médicos.

    "Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no se requiere ningún tratamiento adicional", declararon el cirujano jefe del papa , Stefano Margaritora, y su médico personal, Luigi Carbon.

    Leé además

    en visperas de la llegada de leon xiv, vuelve a la pantalla grande el bano del papa
    Video
    Recomendado

    En vísperas de la llegada de León XIV, vuelve a la pantalla grande 'El baño del papa'
    Presidente de ADM Jorge Abuchalja entrega un cuadro al cardenal y arzobispo de Montevideo Daniel Sturla.
    Charla

    Daniel Sturla reflexionó sobre la llegada del Papa a Uruguay

    León XIV fue operado el 13 de octubre, dos días después de anunciar durante el rezo del ángelus que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

    El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

    El pontífice estuvo hospitalizado cuatro días en el Policlínico Gemelli de Roma, hasta el 17 de octubre cuando recibió el alta en condiciones clínicas "absolutamente satisfactorias", de acuerdo con el reporte médico.

    El 18 de octubre, apareció desde la ventana del Palacio Apostólico para presidir el ángelus dominical y anunció que retomaría progresivamente su actividad.

    La confirmación del diagnóstico definitivo y de que no necesitará tratamiento complementario coincide con la reanudación de sus tradicionales audiencias generales de los miércoles, suspendidas la semana pasada.

    Leer tambiénEl papa León XIV recibe el alta médica y regresa al Vaticano tras su operación de pulmón

    Mientras el pontífice recupera su agenda habitual, el Vaticano continúa con los preparativos de su próximo viaje a Latinoamérica, previsto del 6 al 17 de noviembre, durante el que visitará Uruguay, Argentina y Perú.

    En esta primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV están previstos hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias, así como la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

    Leer tambiénEl papa saluda a la multitud en el Vaticano, por primera vez desde su operación de cáncer

    Con Reuters y EFE

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Cuestionamientos a la Jutep

    Blancos pondrán en la mira a los integrantes del oficialismo de la Junta Anticorrupción en sesión especial en el directorio

    Por Federico Castillo
    ANP

    Puerto: ANP acordó pagar más de US$ 600.000 por adeudo en el servicio de control de acceso al tren de UPM

    Por Redacción Búsqueda
    Petróleo

    Justicia desestimó cautelar contra la búsqueda de petróleo ‘offshore’ al entender que no se probó “peligro de lesión”

    Partido Nacional

    Subido a la ola azul de la región, Da Silva recorre Uruguay con el eslogan “Te da la derecha”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa