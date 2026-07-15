Dos muestras en el Museo Figari que dialogan con el mundo animal

La vida animal es la última exposición curada por Pablo Thiago Rocca como director del Museo Figari. Realizada en colaboración con el Museo Nacional de Artes Visuales y el Museo Torres García, reúne grabados, dibujos, pinturas, esculturas, fotografías y origamis de más de 40 artistas uruguayos, entre referentes históricos y creadores contemporáneos.
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La selección incluye obras de, entre otros, Luis Solari, Amalia Nieto, Carlos Palleiro, Leonilda González, Pedro Peralta, Cecilia Mattos, Federico Rubio, Hogue, Pedro Dalton, Ignacio Iturria, Octavio Podestá, Linda Kohen, Lacy Duarte, Javier Bassi, Marcelo Casacuberta y Hugo Longa.
Instalada en el primer piso del museo, dialoga con Figari y la cuestión animal, inaugurada el 24 de junio, que reúne pinturas, dibujos, poemas y prosas de distintos períodos de Pedro Figari. También incorpora obras de Juan Carlos Figari Castro, José Cuneo, Joaquín Torres García y Luis Mazzey, que aportan contexto a la producción dedicada al mundo animal del artista.
La vida animal y Figari y la cuestión animal podrán visitarse hasta el 12 de setiembre. El museo está abierto de martes a viernes de 13 a 18 h y los sábados de 10 a 14 h.