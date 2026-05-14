La autoficción antes de la autoficción: Alfredo Goldstein dirige ‘La noche’ en el Teatro Circular

La acción comienza en la actualidad. Un director teatral decide poner en escena una obra de teatro ambientada en Copenhague a fines del siglo XIX. En la segunda escena ya estamos en la capital danesa, en 1889. Asistiremos a la historia de una pareja que se acaba de separar, pero debe seguir compartiendo el mismo ambiente: una sala de ensayo. Se han amado mucho, ahora se odian visceralmente, pero deben seguir actuando juntos.

Él es el hoy reconocido dramaturgo y director teatral August Strindberg, considerado uno de los principales escritores suecos. Varias de sus obras han sido estrenadas en todo el mundo, Uruguay incluido. La última que se hizo aquí fue Ahora empiezan las vacaciones, por la Comedia Nacional. Pero en el momento que narra la obra, Strindberg no tiene el prestigio que ganará en la posteridad. Décadas después diría sobre este autor un tal Ingmar Bergman: “Lo amé, lo odié y tiré sus libros contra la pared. Pero no pude deshacerme de él”.

Ella es la actriz Siri von Essen, quien fue pareja y actriz de varias puestas de Strindberg como director. Están ensayando una obra que estrenarán prontamente. Ambos apuestan al éxito de esta pieza con una mezcla de desesperación y resignación, por razones diferentes: él atraviesa serias dificultades económicas y necesita dinero en forma más que urgente, y ella ansía desde hace mucho tiempo ese rol protagónico que le depare el reconocimiento que le ha sido esquivo.

La noche , estrenada en la sala Dos del Teatro Circular con dirección de Alfredo Goldstein , es una versión de La noche de las tríbadas, obra del autor sueco Per Olov Enquist escrita en 1975. Esta versión estrenada en abril es una adaptación de Goldstein y Levón, y va los sábados a las 20.30 y domingos a las 19.

La obra narra el momento más crítico de la vida de Strindberg, quien endeudado y sumido en la pobreza decide instalarse en Copenhague, abrir un teatro y llevar a escena sus obras, para seguir experimentando en su propio lenguaje teatral. Ha nombrado a su esposa, Siri, con quien tuvo tres hijos, como directora del Teatro Experimental. Ella es una actriz que abandonó las tablas para seguir a su marido al exilio autoimpuesto. Las cosas han ido muy mal y la pareja se ha separado en los peores términos.

La noche 2 Micaela Larroca en La noche. Alejandro Persichetti

En la piel de Strindberg está Jorge Bolani, un actor que no requiere presentación, cuya veteranía se conjuga perfectamente con la del personaje. La calidad de su interpretación es la de siempre. Preciso, contenido, con un soberbio manejo del cuerpo y de la voz para dosificar la energía y liberarla cuando la obra lo pide. El protagónico femenino es interpretado por Denise Daragnes, una de las grandes actrices del Circular, muy recordada por La fiesta de Abigail una década atrás y más recientemente por el unipersonal La incapaz, sobre Clara García de Zúñiga.

Siri ensaya con Marie Caroline David (Micaela Larroca), una actriz joven profundamente enemistada con Strindberg por los destratos que este le ha propinado en el pasado. Porque, justamente, lo más interesante de La noche es que no muestra a un Strindberg de mármol en lo alto de un pedestal, sino a un individuo profundamente conflictivo y contradictorio, que destrata y maltrata a su exesposa, a la joven actriz, que ahora mantiene una relación con Siri, y al actor que completa el elenco de la obra que están ensayando, llamado Viggo Schiwe, interpretado por Ignacio Estévez.

La noche 1 Denise Daragnes en La noche. Alejandro Persichetti

“¿Cuáles son los límites entre el teatro y la vida cuando un autor se nutre de sí mismo y de los suyos para crear, sin tener piedad de exponerse y exponerlos ante el mundo?”, se pregunta Goldstein en un texto promocional de la obra. Los vínculos íntimos son uno de sus asuntos predilectos. Casi todas las obras que dirige transcurren en esos pequeños universos que se originan entre cuatro paredes. En ese texto establece un vínculo conceptual entre esta obra y la novela Las relaciones peligrosas, de Stephen Frears.

Goldstein lanza un reproche cargado de ironía a la dramaturgia contemporánea —y, por elevación, a la crítica— en un texto interpretativo de la obra, impreso en el programa de mano: “Muchos coinciden en que la tan mentada autoficción nace en el teatro con la obra de August Strindberg, más de un siglo antes de que se vendiera como una novedad. Porque varias de sus obras centrales se nutren inequívocamente de sus experiencias personales y de los que lo rodearon de forma más cercana. Sus mujeres, en especial, aparecen una y otra vez en un tiempo, a fines del siglo XIX, en el que se vislumbran cambios en la defensa de sus derechos. Los infiernos que generó y los que aportan sus criaturas, tan profundos como leves, nos interpelan con sus ideas extremas y para nada inocentes en estos aires convulsionados”.

La noche 5 Jorge Bolani en La noche. Alejandro Persichetti

Enquist pinta un fresco profundamente humano de estos personajes decadentes. Y además lo hace con humor. Irónico al extremo, corrosivo y negrísimo, pero humor al fin. No es nada sencillo llevar a buen puerto una obra con este grado de turbulencias, que hacen temblar constantemente todo lo que aparece en escena. Hay mucha verdad en esas peleas, en esas discusiones y también en esos besos y abrazos. Alfredo Goldstein lo logra, en gran medida porque si bien no es actor de carrera (es profesor de Literatura y fue durante mucho tiempo crítico teatral), entiende muy bien el misterio de la actuación y sabe crear las condiciones para que los intérpretes desarrollen la química necesaria para dar vida a las fuertes pasiones que alimentan el teatro cuando está bien hecho.