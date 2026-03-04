¡Hola !

El Cementerio Británico abrirá sus puertas por única vez para alojar una propuesta artística irrepetible

Victoria es una propuesta artística de alta costura liderada por el diseñador y director creativo Alejandro S. León

cementerio britanico
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El Cementerio Británico será la sede de una performance artística irrepetible: Victoria, un proyecto liderado por el diseñador y director creativo Alejandro S. León. La propuesta artística de alta costura se sumerge en la figura de la reina Victoria y explora su luto como un signo de fortaleza y resiliencia femenina, al transformar la pérdida en un símbolo de estabilidad y liderazgo global, mucho más que en una derrota.

El encuentro se presenta como una experiencia única y exclusiva, ya que el Cementerio Británico —por políticas de preservación y respeto de la institución— se comprometió a no repetir eventos similares. Victoria es, además, declarado de interés municipal y apoyado por la Embajada Británica.

Sábado 14 de marzo a las 17 h en el Cementerio Británico de Montevideo.

// Leer el objeto desde localStorage