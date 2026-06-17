El ciclo de cine europeo del Centro Cultural de España cerrará con una película alemana y una española

El ciclo Mirada de Mujeres entra en su tramo final con dos proyecciones que ofrecen miradas muy diferentes sobre la vida en Europa. Organizado por la red EUNIC (European National Institutes for Culture), el programa reúne películas dirigidas por realizadoras contemporáneas y propone un recorrido por distintas realidades sociales, políticas y personales.
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El 20 de junio se proyectará Dos a uno (Zwei zu Eins), de la alemana Natja Brunckhorst. Ambientada en el verano de 1990, pocos meses después de la caída del Muro de Berlín, la película sigue a tres amigos que descubren millones de marcos de la desaparecida Alemania Oriental ocultos en un antiguo depósito. Lo que comienza como un hallazgo improbable se transforma en una ingeniosa operación colectiva para intercambiar ese dinero ya sin valor por bienes de consumo antes de que sea demasiado tarde. Con humor y nostalgia, la película retrata un momento de cambio radical en la historia alemana.
El ciclo concluirá el 27 de junio con Sorda, de la española Eva Libertad. La película acompaña a Ángela, una mujer sorda que espera una hija junto a su pareja oyente.
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A medida que avanza el embarazo, surgen inquietudes vinculadas a la maternidad, la comunicación y la crianza en una sociedad pensada principalmente para quienes escuchan. El nacimiento de la niña pone a prueba la relación de la pareja y obliga a la protagonista a enfrentar preguntas que hasta entonces habían permanecido en segundo plano.