El festival ARCA celebra su quinta edición en el MACA

Del sábado 10 al viernes 16 de enero, ARCA International Festival of Films on Arts celebra su quinta edición en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), con una semana dedicada a pensar el arte desde el cine.
Se presentará una cuidada selección de películas internacionales que recorren figuras clave del arte y exploran el museo como espacio vivo
La nueva edición presentará una cuidada selección de películas internacionales que recorren figuras clave del arte y la arquitectura, exploran el museo como espacio vivo y ponen en diálogo autoría, poder, memoria y representación.
La programación incluye funciones especiales, encuentros con artistas y directores, y actividades que amplían la experiencia más allá de la pantalla. A esto se suma ARCA Kids, con propuestas infantiles y para la familia; ARCA Conecta, un espacio profesional que reúne proyectos de cine uruguayos, y Américas Originarias, un espacio dedicado a artistas indígenas del continente.
Del sábado 10 al viernes 16 de enero, en MACA. Ver programación en web del MACA. Entrada gratuita.