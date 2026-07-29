Él mató a un policía motorizado, Niña Lobo y Eté y Los Problems en el Teatro de Verano

El Teatro de Verano será un punto de encuentro cultural que dará comienzo a la primavera con los shows de tres bandas rioplatenses. En El Cruce Fest, el grupo referente del indie rock argentino Él mató a un policía motorizado repasará sus grandes éxitos, mientras que la banda de rock uruguaya Niña lobo presentará canciones de su último álbum, y Eté y Los Problems, exponente actual del rock uruguayo, repasará lo mejor de sus 20 años de carrera.
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