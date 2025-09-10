El Museo Zorrilla invita a un taller de diseño de juegos de mesa

El Museo Zorrilla invita al taller Memorias en juego, un espacio inspirado en el libro Momentos familiares de Cochonita Zorrilla, la hija más chica del poeta Juan Zorrilla de San Martín, donde recopila relatos y anécdotas sobre la vida cotidiana de la familia.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El taller a cargo de Lucía Guidali propone diseñar un juego de mesa que explore las memorias familiares de cada participante, con el objetivo de recordar, identificar y reflexionar sobre los vínculos, los lugares, las historias y los sujetos que, a partir de vivencias compartidas, tejen la identidad única de cada historia familiar.