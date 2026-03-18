El premiado podcast Gastropolítica presenta en vivo ‘El increíble viaje de la planta de café’

El premiado podcast Gastropolítica, conducido por el uruguayo Maxi Guerra —formado en cine y gastronomía—, se presentará en vivo con la función El increíble viaje de la planta de café, un recorrido narrativo, botánico e histórico en torno a una pregunta: ¿el ser humano domina a la planta de café, o es la planta de café la que lo domina?
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Por su podcast, lanzado en 2022, Guerra se presentó en países como España, México y Argentina y ganó varios premios, como el de Mejor narración sonora en el Festival Sonar de México y el de Mejor podcast en el Festival Sonora de Uruguay. Además, el proyecto fue el único uruguayo incluido en la lista de los mejores 50 podcasts de la revista Forbes.
Jueves 26 de marzo y miércoles 8 de abril a las 20 h en Magma Futura (Pablo de María 1011). Entradas a 850 pesos por Ticketfacil.