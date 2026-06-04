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‘El testigo’, la miniserie basada en un crimen real que conmocionó al Reino Unido

El thriller de Netflix reconstruye el asesinato de Rachel Nickell, en 1992, desde la mirada de su pareja y de su hijo de dos años, que fue el único testigo del ataque

El Testigo_Netflix (2)

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Netflix
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Uno de los casos criminales más controvertidos de la historia reciente del Reino Unido llega a Netflix. Creada por Rob Williams, la miniserie El testigo, de tres episodios, reconstruye el asesinato de Rachel Nickell, ocurrido en 1992 en Wimbledon Common, y las consecuencias que la tragedia tuvo para su familia.

La historia sigue a André Hanscombe, quien tras la muerte de su pareja queda solo al cuidado de Alex, el hijo de ambos y único testigo ocular del brutal ataque. En medio de la presión mediática y de una investigación policial marcada por errores y decisiones cuestionadas, el padre intenta proteger al niño y ayudarlo a sobrellevar un trauma que cambiará sus vidas para siempre.

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Más que centrarse solo en la búsqueda del responsable, El testigo pone el foco en el impacto emocional del crimen, tanto en los sobrevivientes como en una sociedad conmocionada por el caso. La serie explora además las fallas de la investigación, que terminaron convirtiendo el expediente en uno de los más polémicos de la crónica policial británica.

Con una atmósfera oscura, una mirada humana y una historia basada en hechos reales, la producción busca captar a los espectadores que disfrutaron de fenómenos recientes del género, como Adolescencia. El elenco está encabezado por Jordan Bolger, recordado por su participación en Peaky Blinders.

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Disponible en Netflix.

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