7 razones para ver ‘The Dinosaurs’, el documental que arrasa en Netflix

Gigantes de 20 metros, depredadores con dientes del tamaño de un cuchillo y paisajes que existieron hace millones de años. Una nueva serie documental de Netflix invita a viajar a ese mundo desaparecido con recreaciones digitales que rozan el realismo cinematográfico.

Titulada The Dinosaurs, la producción —de cuatro episodios de 45 minutos— propone un recorrido por más de 160 millones de años de historia natural, desde la aparición de los primeros dinosaurios en el período Triásico hasta su desaparición tras la gran extinción del Cretácico. El relato combina explicación científica y reconstrucción de ecosistemas prehistóricos, con recreaciones digitales inspiradas en los descubrimientos más recientes de la paleontología.

Narrada por Morgan Freeman y con un estilo ágil, esa mezcla de rigor y espectáculo convirtió a la miniserie, en pocos días, en uno de los títulos más comentados del catálogo.

Detrás del proyecto está uno de los nombres más influyentes del cine contemporáneo. Steven Spielberg, responsable de clásicos que marcaron generaciones, vuelve a acercarse al universo de los dinosaurios, un terreno que ayudó a popularizar con la emblemática Jurassic Park. En esta ocasión lo hace desde un registro diferente: no el de la aventura cinematográfica, sino el de la divulgación científica.

La colaboración con Silverback Films, un estudio especializado en documentales de naturaleza, garantiza un equilibrio entre entretenimiento y rigor científico, mostrando a los dinosaurios no solo como depredadores, sino también como animales complejos con comportamientos sociales sorprendentes.

2. La narración de Morgan Freeman

Escuchar a Morgan Freeman pronunciar nombres como Tyrannosaurus rex, Triceratops o Velociraptor tiene algo hipnótico. La voz grave y pausada del actor estadounidense aporta una solemnidad particular a la serie y guía al espectador a través de un viaje que abarca millones de años.

Freeman no solo describe los hechos, sino que también invita a reflexionar sobre cómo estos gigantes influyeron en la evolución de la vida en la Tierra.

3. Ideal para maratonear

Su formato breve permite recorrer la serie completa en un fin de semana. Cada entrega se concentra en una etapa distinta de la historia de los dinosaurios: su aparición y expansión en el Triásico, el dominio de grandes especies durante el Jurásico, la diversificación del Cretácico temprano y, finalmente, el mundo que precedió a la extinción masiva de hace 66 millones de años.

A lo largo de ese recorrido, el documental presenta más de 60 especies diferentes, desde depredadores emblemáticos como el Tyrannosaurus rex y el velocirráptor hasta herbívoros enormes como el tricerátops o los grandes saurópodos de cuello largo.

4. Efectos visuales de primer nivel

La serie utiliza CGI (Computer-Generated Imagery) desarrollado por Industrial Light & Magic, el estudio fundado por George Lucas, responsable de algunos de los avances más importantes en efectos especiales del cine. Gracias a estas herramientas, los dinosaurios cobran vida de forma hiperrealista: se los ve cazando, migrando y cuidando a sus crías. La atención al detalle permite que los espectadores sientan que están presenciando escenas de la vida cotidiana de estos animales.

5. Fue un éxito inmediato

El impacto fue rápido y global. En su primer fin de semana en la plataforma, la serie alcanzó el número 1 en Netflix en más de 60 países, un logro poco habitual para un documental científico. Además, obtuvo una calificación perfecta del 100% en el sitio de crítica Rotten Tomatoes, un indicador del entusiasmo inicial de la prensa especializada.

Por su parte, el diario británico The Guardian elogió el resultado al señalar que el documental logra “un equilibrio notable entre rigor científico y espectáculo cinematográfico”, una mezcla que lo vuelve accesible para el público general sin perder profundidad.

6. Integra los descubrimientos científicos más recientes

A diferencia de documentales anteriores, esta serie incorpora investigaciones de las últimas dos décadas. Se muestran especies recientemente descubiertas y evidencia de que muchos dinosaurios tenían plumas, estructuras sociales complejas y comportamientos adaptativos que hasta hace poco eran desconocidos.

La producción se apoya en la paleontología más reciente, un campo que en los últimos años experimentó un verdadero auge gracias a nuevos hallazgos fósiles y tecnologías de análisis más precisas. Descubrimientos en países como China, Argentina o Mongolia permitieron reconstruir con mayor detalle la apariencia de muchas especies, su modo de desplazarse, su alimentación e incluso su posible comportamiento social.

7. Enseña mientras entretiene

Más allá del espectáculo visual, la serie ayuda a comprender cómo funciona la evolución y cómo los cambios climáticos, geológicos y ambientales afectaron a las especies a lo largo del tiempo. Desde la expansión de los continentes hasta la extinción masiva, el documental muestra que la historia de los dinosaurios es también la historia del planeta. Al combinar ciencia, narrativa y recreación visual, la serie ofrece una mirada completa que educa mientras entretiene.