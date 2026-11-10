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La cruda luz de Richard Avedon: el documental de Ron Howard sobre el fotógrafo se estrena en Netflix

El director de cine, admirador de Richard Avedon, buscó un equilibrio entre el lado más glamoroso de la obra del fotógrafo y el más testimonial

Richard Avedon trabajando en su serie En el Oeste americano.

Richard Avedon trabajando en su serie En el Oeste americano.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Hablar de Richard Avedon es hablar de uno de los fotógrafos que moldearon la cultura pop. Su trayectoria es tal que su lente registró desde líderes mundiales hasta supermodelos internacionales y víctimas de la guerra de Vietnam. Más de 20 años después de su muerte, el documental Avedon, que Netflix estrenó el 11 de noviembre, relata cómo su mirada fue espejo de una época y también incidió en el lenguaje visual del siglo XX. Ron Howard (Una mente brillante, El código Da Vinci), director del filme, tuvo un acceso ilimitado a sus archivos personales —fotografías inéditas, imágenes íntimas de sus procesos creativos y entrevistas con sus colaboradores más cercanos— para compaginar esta película, que explora en el hombre detrás de la cámara.

Avedon, neoyorquino, nacido en mayo de 1923 (fallecido en 2004), creció y trabajó en algunos de los períodos más turbulentos y cruciales del siglo XX: la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial, el glamour de Hollywood en los dorados años 50, el nacimiento del activismo social en las décadas de 1960 y 1970, el auge y la caída del sueño americano en los 80, y la llegada del consumismo extremo a finales de siglo.

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Lauren Hutton fotografiada por Richard Avedon en marzo de 1973.

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Retrato de Charles Chaplin, setiembre de 1952.

Retrato de Charles Chaplin, setiembre de 1952.

“Utilizó su cámara para acceder a personas y lugares donde sucedían cosas interesantes durante más de 60 años, lo cual fue una hazaña asombrosa en sí misma”, señala Howard. “Pero no solo capturaba el mundo que lo rodeaba, sino que sus imágenes también lo transformaban. Fueron sus ideas y creaciones las que influyeron en nuestra conciencia colectiva durante este tiempo. Su capacidad para ser a la vez observador y provocador me resultaba fascinante”.

A pesar de no haber terminado la secundaria, Avedon exploró en artes diversas, además de la fotografía, como el teatro, el cine, la música y la pintura. Sabía identificar el brillo interior en otros, por lo que se rodeó de grandes talentos y llegó a colaborar con ellos, como sucedió con los escritores Truman Capote, James Baldwin y Adam Gopnik, o los diseñadores de moda Christian Dior y Calvin Klein.

La modelo conocida como Dovima posó para Richard Avedon, en la edición de setiembre de 1955 de la revista Harper’s Bazaar (donde el fotógrafo trabajó de 1946 a 1965), ataviada con el primer diseño del joven Yves Saint Laurent para Dior.

La modelo conocida como Dovima posó para Richard Avedon, en la edición de setiembre de 1955 de la revista Harper’s Bazaar (donde el fotógrafo trabajó de 1946 a 1965), ataviada con el primer diseño del joven Yves Saint Laurent para Dior.

“En muchos sentidos, Avedon desafió la idea de que debe existir una división entre arte y comercio, entre lo culto y lo popular, entre la belleza y la brutalidad. Su capacidad para desenvolverse en esta dualidad me pareció única e inspiradora, sobre todo si se tiene en cuenta cómo se mantuvo firme en sus convicciones cuando algunas de sus elecciones no fueron bien recibidas por las revistas que le pagaban, los curadores que controlaban el mercado del arte o los críticos que no lo comprendieron. El hecho de que no huyera de estas situaciones difíciles, sino que utilizara esta tensión para impulsar su arte, es lo que distingue su maestría”, afirma Howard.

Lo más complejo fue decidir qué dejar fuera en la edición. Cuando se tiene acceso a tantos cientos de imágenes, horas y horas de sus reflexiones grabadas y de entrevistas a sus colaboradores, se vuelve difícil discernir y equilibrar. “¿Cuánto tiempo en pantalla debíamos dedicar a las historias detrás de las imágenes más famosas e impactantes de personajes muy conocidos (Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, los duques de Windsor) frente a imágenes nunca antes vistas que, si bien pueden ser más difíciles de contemplar, ofrecen una pista sobre algunas de las luchas internas de Avedon (Harlem en la década de 1940, instituciones psiquiátricas, víctimas del napalm en Vietnam, fotos familiares donde no todos son felices)?”, se pregunta el director. “¿Nos centramos en la bella obra y dejamos que esa ola de asombro alcance su punto máximo, o dejamos que la cruda luz de Avedon nos derribe?”. Lo que espera, dice, es que el público encuentre en su documental una pieza con un balance adecuado y justo entre ambas facetas del fotógrafo.

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