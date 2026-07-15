En el Parque Rodó, una experiencia para todas las edades invita a encontrar un tesoro

El Museo Nacional de Artes Visuales y el Castillo del Parque Rodó invitan a descubrir uno de los espacios más emblemáticos de Montevideo a través de un “mapa del tesoro”, una propuesta lúdica pensada para todas las edades. El recorrido, que celebra el encuentro y el trabajo colaborativo entre ambas instituciones, invita a explorar, jugar y redescubrir el parque y las obras que alberga.
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El mapa, ilustrado por el artista uruguayo Fonchi Rosso, puede retirarse gratuitamente en el Museo Nacional de Artes Visuales de martes a domingo, de 13 a 20 horas, y en la Biblioteca Infantil María Stagnero (Castillo del Parque Rodó) de lunes a sábado, de 10 a 15.30 horas. También está disponible para descargar en la web del museo.