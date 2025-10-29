En Halloween, el MAPI rinde tributo a Edgar Allan Poe

En el marco de la celebración de Halloween, el Museo de Arte Precolombino (MAPI) invita a Tributo a Edgar Allan Poe, una noche en la que las palabras se transforman en sombras y las sombras en voz.
A través de la narración dramatizada de tres de sus cuentos, a cargo de Sebastián Bidegain, la experiencia invita a sumergirse en el universo del escritor y poeta estadounidense
En el marco de la celebración de Halloween, el Museo de Arte Precolombino (MAPI) invita a Tributo a Edgar Allan Poe, una noche en la que las palabras se transforman en sombras y las sombras en voz.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
La experiencia invita a sumergirse en el universo del escritor y poeta estadounidense a través de la narración dramatizada de tres de sus cuentos más inquietantes: La caída de la casa Usher, La máscara de la muerte roja y El barril de amontillado.
Sebastián Bidegain será quien, a través de su voz y su actuación, comparta su adaptación de estos cuentos mágicos.
Viernes 31 de octubre, 19.30 h, en el MAPI. Entradas en RedTickets, 350 pesos.