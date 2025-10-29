¡Hola !

En Halloween, el MAPI rinde tributo a Edgar Allan Poe

A través de la narración dramatizada de tres de sus cuentos, a cargo de Sebastián Bidegain, la experiencia invita a sumergirse en el universo del escritor y poeta estadounidense

Sebastián Bidegain.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En el marco de la celebración de Halloween, el Museo de Arte Precolombino (MAPI) invita a Tributo a Edgar Allan Poe, una noche en la que las palabras se transforman en sombras y las sombras en voz.

La experiencia invita a sumergirse en el universo del escritor y poeta estadounidense a través de la narración dramatizada de tres de sus cuentos más inquietantes: La caída de la casa Usher, La máscara de la muerte roja y El barril de amontillado.

Sebastián Bidegain será quien, a través de su voz y su actuación, comparta su adaptación de estos cuentos mágicos.

Viernes 31 de octubre, 19.30 h, en el MAPI. Entradas en RedTickets, 350 pesos.

