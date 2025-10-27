Perros que van al spa y la adopción de una mona en Ecuador en el último libro de crónicas de Leila Guerriero

El Corazón de la bestia reúne cinco historias de animales emblemáticas de cinco países latinoamericanos con las que Leila Guerriero, coordinadora del libro, da cuenta de la "revolución silenciosa" del vínculo entre humanos y animales

¿Qué pensarán las generaciones futuras cuando se enteren de que en nuestra época se podían explotar, comer, mantener en cautiverio y vender animales o mascotas? Con la premisa de que nuestros vínculos con los animales están cambiando de manera acelerada con las luchas por el bienestar animal, el veganismo o el antiespecismo, por ejemplo, la periodista y editora argentina Leila Guerriero reunió textos de cinco autores latinoamericanos de distintos países.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En este conjunto de crónicas titulado Corazón de la bestia (editado por Bookmate Originals), Nace una estrella relata por ejemplo la controversia sobre la adopción de una mona en Ecuador, caso que llegó a la Corte Constitucional. Otra crónica cuenta la vida de lujo de perros mexicanos que comen pasteles y se relajan un spa. Estas historias —con un prólogo de Martín Caparrós— reflejan las interacciones contemporáneas entre animales humanos y no humanos, explica a RFI Leila Guerriero, editora de El Corazón de la bestia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bookmate (@bookmate_esp) En su texto titulado Los animales me explican cosas, el mexicano Emiliano Ruiz Parra retrata a perros que van a la peluquería y se bañan en tinas con hidromasajes. La uruguaya Soledad Gago dedica su crónica Por el camino de los caballos a los intensos debates sobre el dolor de los caballos en las tradicionales jineteadas. Mientras que, en Perros de la calle, la chilena Sabine Drysdale narra la indignación que suscitó el asesinato a palos de un perro callejero y que llevó a la adopción de una ley epónima.

Una de las crónicas más apasionantes es sin duda la que se titula Nace una estrella, de Santiago Rosero. El periodista ecuatoriano relata los dilemas morales, filosóficos y jurídicos derivados de la adopción de un mono chorongo, bautizado Estrellita. Un animal silvestre que Ana Burbano, habitante de la ciudad de Ambato a 150 km de Quito, recibió como regalo a pesar de la prohibición de poseer animales silvestres en un domicilio. La historia se complica cuando las autoridades quieren recuperar el animal para devolverlo a su entorno natural. La mona tenía entonces 18 años y había vivida toda su vida al lado de una humana, humanizada por una mujer que la trataba como su hija. Rosero diseca un caso dramático en el que se entrelazan disuyntivas sobre la protección de la fauna silvestre y el antropomorfismo.

Las crónicas de El Corazón de la Bestia están disponibles (por suscripción) en la plataforma en línea Bookmate.com.