En Ciudad Vieja, la Calle de los Altares celebrará el Día de los Muertos

La Embajada de México en Uruguay, el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) y el Museo Histórico Nacional invitan a recorrer la Calle de los Altares, una celebración del Día de Muertos que llenará de color la calle 25 de Mayo y fusionará las culturas uruguaya y mexicana.
Tres altares conmemorativos, en el MAPI, la Casa Montero y la Embajada de México, rendirán homenaje a distintas figuras: el Museo Histórico presentará un altar dedicado a Matilde Regalía de Roosen y las mujeres que habitaron Casa Montero, mientras que el MAPI dedicará su altar a Mariano Arana y Thomas Lowy, en homenaje a su huella cultural en la ciudad.
Durante la celebración se ofrecerá el tradicional pan de muerto y se podrá asistir a un taller de son jarocho, un estilo musical folclórico mexicano. La jornada culminará con música en vivo del grupo de ritmos latinoamericanos Río Jarana.
Viernes 31 de octubre a las 12 h en el MAPI, sábado 1 de noviembre a las 12.30 h en Museo Histórico Nacional (Casa Montero), y domingo 2 de noviembre a las 16.30 h en Embajada de México.