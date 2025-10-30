Denuncian por acoso laboral a alcalde colorado que ganó las elecciones por sorteo

Pueblo chico, infierno grande. El Municipio de San Bautista, Canelones , fue noticia nacional debido a que su gobernante debió definirse por sorteo. En las elecciones de mayo de 2024, resultaron empatados dos candidatos de la Coalición Republicana con 857 votos. El azar determinó que el alcalde fuera el colorado Joaquín Farina.

Hoy ese municipio, en el que hubo poco más de 3.500 habilitados para votar, vuelve a ser noticia pero por una denuncia de “violencia de género” e “institucional”, “hostigamiento laboral” y “abuso de poder” contra el alcalde Farina. La presunta víctima es Allison Bazzino Toledo, una funcionaria de la Intendencia de Canelones que trabaja en la ciudad de San Bautista, capital del distrito homónimo, ubicada a 62 kilómetros de Montevideo. Las denuncias, a las que accedió Búsqueda , fueron elevadas a la Junta Departamental de Canelones y a la intendencia, así como a la Comisión de Ética y Conducta Política del Partido Colorado .

En la nota enviada al Partido Colorado, con fecha 20 de octubre, la abogada de Bazzino, María José García, denuncia que se trata de un caso de “extrema gravedad institucional, política y humana”. Señala que su defendida ingresó al Municipio de San Bautista “como parte de un compromiso político directo” de Farina con Walter Toledo, “militante histórico” de esa colectividad y tío de su patrocinada. Ese “acuerdo de confianza” fue “honrado inicialmente” con la designación de la mujer en el equipo de trabajo de la alcaldía como secretaria administrativa.

Esto ocurrió, según el documento elevado a la Intendencia de Canelones, el 10 de julio de 2025. Bazzino había ingresado como funcionaria en la comuna canaria el 30 de junio de 2003.

“Pero desde el segundo día de trabajo (ella) fue objeto de una campaña sostenida de hostigamiento y violencia institucional”, añade el texto. El documento desarrolla que Farina, en tanto jerarca, “ejerció maltrato verbal y psicológico” hacia Bazzino “frente a otros compañeros de trabajo, con gritos humillantes, insultos y desvalorizaciones constantes, llegando incluso a arrojarle documentación, exigir condiciones laborales que no corresponden (como trabajar full time sin marco contractual) y reiterar expresiones como ‘ya cumplí con tu tío’ y ‘tenés que dar un paso al costado’, reflejando una actitud de descarte y desprecio que se sostuvo de forma sistemática”.

Según el documento, Bazzino está hoy “bajo certificación médica por depresión severa”, siendo durante ese tiempo de licencia “desplazada de hecho de su cargo” por “una persona afín al alcalde, carente de idoneidad y con antecedentes internos negativos”.

García solicitó que el Partido Colorado active sus mecanismos de “control ético y político” respecto a Farina.

El secretario general de la colectividad, el senador Andrés Ojeda, dijo a Búsqueda que el caso ya fue elevado a la Comisión de Ética interna.

Cervini: “Tiene mi total respaldo”

El 29 de setiembre, también a través de su abogada, Bazzino había elevado su situación a la Unidad de Género y Recursos Humanos de la Intendencia de Canelones y al presidente de la Junta Departamental.

En la denuncia en la intendencia, la abogada dice que pese a que su defendida había alertado de su situación ante la Comisión de Atención a las Inequidades de Género comunal, “la única medida adoptada fue el traslado de la víctima”. Por tanto, expresó que se reservaban el “derecho de promover las acciones judiciales, administrativas y constitucionales pertinentes”, así como recurrir a “organismos nacionales e internacionales de derechos humanos” de no revisarse esa situación.

Contactado por el portal El Megáfono de Pando, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, dijo que el expediente del caso es reservado y está siendo analizado por los equipos técnicos de la comuna.

“Estamos en conocimiento de la denuncia desde el inicio y está tomando los carriles correspondientes en la intendencia”, dijo por su parte a Búsqueda el diputado colorado por Canelones Walter Cervini, de Vamos Uruguay, referente de Farina. “Joaquín tiene el total respaldo mío y la confianza del sector. Estamos seguros de que esta denuncia, que es una gran injusticia, va a quedar en la nada”, añadió. “Todo el pueblo está indignado con su situación”, finalizó.

De San Bautista era oriundo el exlegislador y exministro Adrián Peña, exlíder del sector colorado Ciudadanos, fallecido en un accidente de tránsito en 2024, antes de las elecciones internas.