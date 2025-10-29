Mónica Ferrero sobre el atentado que sufrió: era “un mensaje” para todo el sistema; “si llegan a mí, pueden llegar a cualquiera”

El atentado que sufrió la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , estuvo en el centro de su comparecencia en la comisión del Senado que discute el proyecto de Ley de Presupuesto. “Estuve a 15 centímetros de que me mataran”, recordó en su intervención, al describir cómo dos hombres ingresaron al patio de su casa en Jacinto Vera, dispararon y lanzaron una granada que explotó junto a la pared de su vivienda, sin provocar heridos.

Según relataron a Búsqueda legisladores que asistieron a la sesión, la fiscal afirmó que el ataque no la tenía como único objetivo. “Era un mensaje” para todos los integrantes del sistema: “si llegan a mí, pueden llegar a cualquiera”, transmitió.

La fiscal relató que el ataque fue una experiencia límite que no le desea a nadie y alertó sobre la subestimación del narcotráfico en Uruguay, al no dimensionarse el poder que tiene “ni lo que son capaces de hacer”, dijo.

Aseguró además que los grupos criminales ya no buscan enfrentarse directamente con la Policía, sino que están extendiendo su influencia hacia otros ámbitos.

En una intervención de unos veinte minutos, la fiscal advirtió que la amenaza va más allá de la Fiscalía y que lo que le ocurrió podría sucederle a un político o periodista. Reiteró esa advertencia en varias ocasiones, según relataron los presentes, y sostuvo que el narcotráfico sigue de cerca lo que se dice sobre distintos actores públicos. Aseguró que escucha esas conversaciones y que percibe que en cualquier momento pueden ir “por alguno de ustedes o por un periodista”.

“Los fiscales están con miedo”

Ferrero reconoció que el atentado tuvo efecto dentro del sistema judicial. “Lograron el objetivo: los fiscales están con miedo”, aseguró. Y reiteró en al menos dos oportunidades que el nivel de violencia que vive el país “ya no está lejos de lo que pasa en Río de Janeiro”, en referencia a los recientes ataques de las fuerzas de seguridad brasileñas contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, que se convirtió en la acción más sangrienta en la historia reciente de esa ciudad brasileña, con un saldo de más de 130 muertos.

Transmitió a los legisladores que no se sabe lo cerca que pueden estar de que “les pase lo mismo” que a ella; “los periodistas tampoco saben lo cerca que están”, repitió, generando un silencio prolongado en la sala.

Ferrero pidió reforzar los recursos y la protección del Ministerio Público y advirtió sobre la falta coordinación y decisión política para enfrentar el fenómeno del narcotráfico.

Una trama que apunta al narcotráfico

Por el atentado contra Ferrero, la Justicia imputó a un hombre de 55 años por los delitos de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. La investigación está a cargo de la fiscal de Estupefacientes de 4° turno, Angelita Romano, quien procura determinar si el detenido y otro hombre arrestado posteriormente actuaron por encargo de un grupo vinculado a Fernández Albín, actualmente procesado por narcotráfico.

Según fuentes de la investigación, esta organización se dedica a la distribución de drogas a gran escala en el país y mantiene alianzas con clanes violentos de microtráfico en el Cerro. Además, habría expandido su actividad al comercio internacional de cocaína, utilizando estructuras logísticas para el almacenamiento y envío de cargamentos a Europa. En esa red, el conocido narcotraficante Sebastián Marset aparece como un nexo clave para la conexión con proveedores bolivianos y compradores europeos.

La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) sigue varias líneas de investigación sobre la estructura y las conexiones internacionales del grupo. Según el ministro del Interior, Carlos Negro, existen coincidencias, en el uso de armamento, explosivos y modos de operar, con los ataques anteriores a instalaciones del Estado.