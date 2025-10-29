  • Cotizaciones
    jueves 30 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Mónica Ferrero sobre el atentado que sufrió: era “un mensaje” para todo el sistema; “si llegan a mí, pueden llegar a cualquiera”

    Durante una comparecencia en el Senado, Ferrero advirtió que el narcotráfico también puede tener como objetivo a políticos y periodistas, pidió fortalecer la Fiscalía y aseguró que los fiscales “están con miedo”

    Monica Ferrero en el Parlamento.

    Monica Ferrero en el Parlamento.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El atentado que sufrió la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, estuvo en el centro de su comparecencia en la comisión del Senado que discute el proyecto de Ley de Presupuesto. “Estuve a 15 centímetros de que me mataran”, recordó en su intervención, al describir cómo dos hombres ingresaron al patio de su casa en Jacinto Vera, dispararon y lanzaron una granada que explotó junto a la pared de su vivienda, sin provocar heridos.

    Según relataron a Búsqueda legisladores que asistieron a la sesión, la fiscal afirmó que el ataque no la tenía como único objetivo. “Era un mensaje” para todos los integrantes del sistema: “si llegan a mí, pueden llegar a cualquiera”, transmitió.

    Leé además

    Ricardo Perciballe en Fiscalía General de la Nación. 
    Fiscalía

    Ferrero rechazó pedido de recusación al fiscal Perciballe presentado por la defensa de un preso de Domingo Arena

    Por Macarena Saavedra
    El edificio sede del Banco Central, en la Ciudad Vieja.
    Estafa

    Autoridades advierten sobre broker que opera desde Uruguay sin tener "habilitación alguna"

    Por Guillermo Draper

    La fiscal relató que el ataque fue una experiencia límite que no le desea a nadie y alertó sobre la subestimación del narcotráfico en Uruguay, al no dimensionarse el poder que tiene “ni lo que son capaces de hacer”, dijo.

    Aseguró además que los grupos criminales ya no buscan enfrentarse directamente con la Policía, sino que están extendiendo su influencia hacia otros ámbitos.

    En una intervención de unos veinte minutos, la fiscal advirtió que la amenaza va más allá de la Fiscalía y que lo que le ocurrió podría sucederle a un político o periodista. Reiteró esa advertencia en varias ocasiones, según relataron los presentes, y sostuvo que el narcotráfico sigue de cerca lo que se dice sobre distintos actores públicos. Aseguró que escucha esas conversaciones y que percibe que en cualquier momento pueden ir “por alguno de ustedes o por un periodista”.

    “Los fiscales están con miedo”

    Ferrero reconoció que el atentado tuvo efecto dentro del sistema judicial. “Lograron el objetivo: los fiscales están con miedo”, aseguró. Y reiteró en al menos dos oportunidades que el nivel de violencia que vive el país “ya no está lejos de lo que pasa en Río de Janeiro”, en referencia a los recientes ataques de las fuerzas de seguridad brasileñas contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, que se convirtió en la acción más sangrienta en la historia reciente de esa ciudad brasileña, con un saldo de más de 130 muertos.

    Transmitió a los legisladores que no se sabe lo cerca que pueden estar de que “les pase lo mismo” que a ella; “los periodistas tampoco saben lo cerca que están”, repitió, generando un silencio prolongado en la sala.

    Ferrero pidió reforzar los recursos y la protección del Ministerio Público y advirtió sobre la falta coordinación y decisión política para enfrentar el fenómeno del narcotráfico.

    Una trama que apunta al narcotráfico

    Por el atentado contra Ferrero, la Justicia imputó a un hombre de 55 años por los delitos de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. La investigación está a cargo de la fiscal de Estupefacientes de 4° turno, Angelita Romano, quien procura determinar si el detenido y otro hombre arrestado posteriormente actuaron por encargo de un grupo vinculado a Fernández Albín, actualmente procesado por narcotráfico.

    Según fuentes de la investigación, esta organización se dedica a la distribución de drogas a gran escala en el país y mantiene alianzas con clanes violentos de microtráfico en el Cerro. Además, habría expandido su actividad al comercio internacional de cocaína, utilizando estructuras logísticas para el almacenamiento y envío de cargamentos a Europa. En esa red, el conocido narcotraficante Sebastián Marset aparece como un nexo clave para la conexión con proveedores bolivianos y compradores europeos.

    La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) sigue varias líneas de investigación sobre la estructura y las conexiones internacionales del grupo. Según el ministro del Interior, Carlos Negro, existen coincidencias, en el uso de armamento, explosivos y modos de operar, con los ataques anteriores a instalaciones del Estado.

    Selección semanal
    Ministerio de Defensa

    : EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

    Por Guillermo Draper
    Entrevista

    Patricia González: la idea de que el feminismo “se pasó de rosca” está “en todos lados”, también en el Frente Amplio

    Por Victoria Fernández
    Impuestos

    Por ser “empresas de papel”, la DGI dio de baja a unas 80 entidades que emitían facturas electrónicas

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    “Desinteligencia” de bancada frentista opacó el “golazo” de aprobar el Presupuesto

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Monica Ferrero en el Parlamento.

    Mónica Ferrero sobre el atentado que sufrió: era “un mensaje” para todo el sistema; “si llegan a mí, pueden llegar a cualquiera”

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de la ANP, en la rambla portuaria.

    Puerto: ANP intimó a Lobraus a pagar en tres días una treintena de facturas por cerca de US$ 500.000

    Por Ana Morales
    Chinos en lo cierto: crisis es oportunidad

    Chinos en lo cierto: crisis es oportunidad

    Por Martín D‘Alessandro
    El edificio sede del Banco Central, en la Ciudad Vieja.

    Autoridades advierten sobre broker que opera desde Uruguay sin tener "habilitación alguna"

    Por Guillermo Draper