El papa León XIV podría estar recuperado en diez días, según su cirujano, de cara a su visita a Uruguay

El papa León XIV, de 71 años, fue operado el martes 13 en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon parte del pulmón derecho. Recibió el alta médica el sábado. “Me gustaría agradecer a toda la gente que ha estado rezando por mí estos días”, expresó el líder de 1.400 millones de católicos ante la multitud.

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“Tras haber superado esta fase delicada, como saben, ahora retomaré progresivamente mis actividades”, afirmó el pontífice, que tenía buen aspecto y hablaba con normalidad.

Cuando apareció en una ventana del Palacio Apostólico para el tradicional rezo del Ángelus, la plaza se llenó de vítores al grito de “¡Viva el papa!”.

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Christopher Butler, un párroco de 68 años de la ciudad inglesa de Leeds, consideró que León XIV es “un gran pastor para la Iglesia católica”. “Me preocupa que necesite tomarse un tiempo para recuperarse por completo, pero es evidente que es un hombre muy resistente y deseoso de volver al trabajo, de dirigir la Iglesia y de ser un líder mundial”, añadió el británico.

Soledad Espinosa, una ecuatoriana de 59 años, dijo estar contenta al saber que los médicos permitirán al santo padre viajar a América Latina el próximo mes. “Todos esperamos su recuperación y que haya superado bien esta situación. Sabemos que está bien y eso nos alegra”, afirmó.

Tras la operación, surgieron dudas sobre si el pontífice podría mantener su viaje, previsto del 6 al 17 de noviembre, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, país donde pasó dos décadas como misionero. Sin embargo, su cirujano, Stefano Margaritora, declaró al medio Vatican News que “no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar” el viaje.

“Condiciones satisfactorias”

Según el médico, León XIV se encuentra en “unas condiciones absolutamente satisfactorias” y necesitará unos diez días más para recuperarse por completo.

El cirujano explicó a Vatican News que el tumor se descubrió por casualidad durante una radiografía abdominal de rutina, en la que se detectó una “pequeña mancha” en la base del pulmón derecho del papa.

Aunque calificó la intervención como una operación “rutinaria”, destacó el compromiso del pontífice con su recuperación. “Se ha implicado en cuerpo y alma”, afirmó, y lo describió como uno de “los pacientes más motivados”.

Los resultados de las pruebas para determinar si el cáncer se ha extendido aún están pendientes.

Pese a su recuperación, el papa ya retomó parte de sus actividades. El viernes mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante la cual le pidió una tregua humanitaria en Oleshki, una ciudad del sur de Ucrania atrapada entre ambos ejércitos, según informó el Vaticano.

Los médicos señalaron que la recuperación de León XIV avanza con normalidad, aunque todavía esperan los resultados de nuevos estudios para determinar si el cáncer se ha extendido y qué tratamiento deberá seguir.

Con AFP

FUENTE:RFI