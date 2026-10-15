León XIV evoluciona favorablemente tras la cirugía, pero su viaje a América Latina sigue en duda

El papa León XIV ya se ha levantado de la cama, camina y come tras ser operado de un cáncer de pulmón, y las pruebas posoperatorias señalan que su evolución es "normal", afirmaron sus médicos este miércoles.

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En una intervención quirúrgica realizada el martes en el hospital Gemelli de Roma, le extirparon parte del pulmón derecho. El papa está ahora a la espera de los resultados de una biopsia para determinar si el cáncer se ha extendido.

Según las pruebas posoperatorias, su evolución es "normal", con análisis de sangre y una radiografía torácica "conformes a la norma", afirmaron los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora en un comunicado difundido el miércoles por el Vaticano.

León XIV El papa cancela sus actos hasta el 20 de octubre: ¿está en riesgo el viaje a Latinoamérica por su cirugía?

El sumo pontífice, de 71 años, desayunó y almorzó, caminó por su habitación y realizó fisioterapia respiratoria, precisaron los médicos.

La Santa Sede dijo que el papa "está animado", pero una fuente del Vaticano reconoció que fue "un shock para todos".

"Estamos a la espera de ver cómo evoluciona la situación", dijo.

El jefe de la iglesia católica padece un adenocarcinoma pulmonar.

Según los especialistas, las pruebas adicionales permitirán determinar el estadio exacto de la enfermedad y los posibles tratamientos a seguir, como la radioterapia, aunque el pronóstico es muy positivo.

La cirugía ocurrió a pocas semanas de un viaje previsto a América Latina.

Otra fuente del Vaticano afirmó que el papa incluso celebró misa este miércoles.

León XIV está en una habitación del décimo piso del hospital, junto a una suite papal con capilla privada que actualmente se encuentra en proceso de renovación.

El Vaticano había indicado antes de la cirugía que el pontífice debía permanecer una semana hospitalizado, y por el momento se desconoce si tendrá que guardar un período de convalecencia más prolongado.

"Rezamos y esperamos"

El profesor Federico Venuta, jefe de Cirugía Torácica del hospital Policlínico Umberto 1 de Roma, declaró el miércoles a la AFP que "por lo general, el primer día, los pacientes que se someten a este tipo de procedimiento se ponen en movimiento de inmediato".

Una pancarta que ondeaba frente al hospital proclamaba "¡Larga vida al papa!", mientras que un grupo de personas oraba por el pontífice.

Cerca de allí, Angele Bilegue, monja, dijo que había venido a rezar por el santo padre. "No estoy preocupada. Vine a expresar mi cercanía, a mostrar mi apoyo espiritual", declaró a la AFP.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump le deseó una rápida recuperación y celebró que "el pronóstico parece ser bueno".

Es el primer susto de salud para el pontífice nacido en Chicago, quien es conocido por su afición al deporte y gozaba de una excelente forma física desde su elección al frente de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025.

La noticia de su enfermedad ha sacudido a la Iglesia católica, según los vaticanistas.

"Rezamos y esperamos", resume una fuente vaticana que prefiere permanecer en el anonimato. "Si eso le obliga a bajar el ritmo, quizá no sea tan malo, porque tiene una agenda muy apretada", añade.

Incertidumbre

Previo a la operación, canceló todos sus compromisos hasta el 20 de octubre.

La situación plantea dudas sobre si el santo padre mantendrá el viaje previsto entre el 6 y el 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, país este último donde trabajó como misionero durante dos décadas y obtuvo la nacionalidad.

La Santa Sede informó a la AFP que el nódulo se detectó durante un chequeo médico de rutina, y que no hubo síntomas que llevaran a examinar los pulmones del papa.

FUENTE:FRANCE24