“Escritores en su tinta”: un taller para construir un fanzine de autor

Ocho encuentros quincenales bastan para desarrollar un fanzine de autor. No hace falta tener experiencia previa en escritura, fotografía o artes plásticas. Solo alcanza con tener ganas y algo por contar.
Coordinada por Lala Severi y Gabriela Onetto, la propuesta abarca escritura, fotografía, collage, diseño, maquetación e impresión
Ocho encuentros quincenales bastan para desarrollar un fanzine de autor. No hace falta tener experiencia previa en escritura, fotografía o artes plásticas. Solo alcanza con tener ganas y algo por contar.
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Así se presenta “Escritores en su tinta”, una propuesta de Fábrica de Fanzines, coordinada por Lala Severi y Gabriela Onetto. Se trata de un taller que enseña escritura creativa y construcción de una voz propia; fotografía, collage, dibujo y archivo; diseño y maquetación; encuadernación e impresión.
Está previsto que, al finalizar, cada participante se lleve entre 75 y 80 ejemplares de su propio fanzine (publicación temática autoeditada). El autor tiene control absoluto del proceso creativo, por lo que la publicación puede ser un canal de expresión para ideas, proyectos o causas de cualquier tipo.
El taller comenzará el 8 de agosto y se extenderá hasta noviembre. Se desarrollará en Jardín Anzani, en el barrio de Buceo, con cupos limitados.
El costo es de 4.100 pesos por mes y, según las talleristas, la inversión es recuperable mediante un sistema de preventa que compromete la compra de ejemplares por parte de amigos, conocidos y familiares. Todos los materiales están incluidos.
Las inscripciones están abiertas en el sitio web fanzines.brizy.site.