5 libros para leer en estas vacaciones de julio

Elefantín en el país de las primeras cosas, de Samantha Navarro Desde que es niña, a Samantha Navarro le gusta mucho inventar historias, dibujar y hacer canciones. En 2020, en plena pandemia, se mudó con su familia a una casa nueva que tenía una cocina grande, con una mesa y repisas donde colocaron adornos y tazas. En una de esas tazas se bañaba un elefante muy chiquito al que le dieron ganas de comer panqueques con dulce de leche y moras. Pero no quería comerlos solo. Invitó entonces a sus amigos a compartir un rato de alegría, juegos y risas. Además de escribir y dibujar este libro, Samantha compuso canciones para los personajes que se pueden escuchar en Spotify. Recomendado para niños a partir de 3 años.

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elefantin-en-el-pais-de-las-primeras-cosas Alfaguara, 590 pesos. El olvido de la reina, de Ignacio Alcuri, ilustrado por Verónica Alvarado Barreto Una reina muy particular, en un castillo poco convencional, con guardias nada perezosos pasó el día entero tratando de recordar algo que se le estaba olvidando. Buscó entretenerse con todo tipo de actividades tan simples y cotidianas en la vida de una reina como hacer alpinismo en una pila de regalos, viajar a la Luna o subirse a un robot gigante con su forma. Tal vez así le venía a la memoria lo que olvidaba. Pero solo un acto inesperado fue la puerta para salir del misterio. Recomendado para niños a partir de 7 años.

el-olvido-de-la-reina Alfaguara, 590 pesos. Nunca digas tu nombre, de Federico Ivanier Federico Ivanier tenía que viajar de Burdeos a Madrid en tren pero, cuando revisó el pasaje, comprobó que tenía el boleto para el día siguiente. Tuvo suerte y consiguió pasaje para la medianoche, pero ese imprevisto le dejó varias horas inesperadamente libres en Irún, un pueblo fronterizo del País Vasco. Las dedicó a deambular sin mapa y sabiendo que allí situaría al personaje de alguna novela, esta. El protagonista de Nunca digas tu nombre atraviesa exactamente lo mismo, solo que siendo menor de edad y tratando de resurgir de una pena de amor. Lo espera alguna aventura en esas horas que pasa perdido, encontrándose. Recomendado a partir de 13 años.

Nunca digas tu nombre Criatura Editora, 106 páginas, 690 pesos. Llegaron con el viento, de Laura Santullo Al pueblo mexicano donde viven Tomás y Mateo empieza a llegar mucha gente desplazada por la sequía. Entre ellos está Tiana, una niña que se establece en el pueblo junto con su familia y Fuego, su perro, con un pelaje de un color tan ardiente que le hace honor a su nombre. Muchos guardan distancia al principio, desconfían de estos nuevos habitantes, pero los niños no solo se abren a ellos, también se alían en una misión para proteger el río de quienes lo contaminan. Recomendado para niños a partir de 10 años.

Llegaron con el viento Criatura Editora, 106 páginas, 550 pesos. Bana, de Pablo Choca Bana se pasa el día haciendo bromas. Esta mona, que recorre el parque entre saltos y piruetas, se divierte riéndose de los demás: desafía a los cocodrilos a sacar la lengua sabiendo que no pueden, a un elefante a dar giros en el aire, a los pingüinos a saltar de rama en rama. Hasta que los animales se cansan, conversan y se organizan para darle una lección. Pero algo les falta saber de Bana, una cosa que les hará cambiar la forma en que la ven. Recomendado para niños a partir de 3 años.