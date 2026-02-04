Festival Internacional de Cine de Punta del Este: una semana para mirar el mundo desde la pantalla

En febrero, en Maldonado se respira cine . Del 7 al 13 de febrero se realizará la 28.ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este (FIC), una cita ya instalada en el calendario cultural del verano, que reúne producciones nacionales, regionales e internacionales con entrada libre.

Organizado por la Intendencia de Maldonado a través de su Departamento de Cultura y con la dirección artística de Daniela Cardarello, el festival propone una semana intensa de proyecciones, encuentros y reflexión, con funciones en la Sala Cantegril, el Teatro de Verano Margarita Xirgú y el Complejo Grupocine de Punta del Este. A lo largo de esos días, artistas, realizadores y prensa especializada acompañan una programación que apuesta por el cine como experiencia colectiva y espacio de diálogo.

La grilla combina competencias oficiales, ciclos especiales y estrenos internacionales. La Competencia Iberoamericana, en ficción y documental, reúne películas de Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, México, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y República Dominicana. Muchas de estas funciones estarán acompañadas por instancias de intercambio con directores, productores y actores, generando un contacto directo entre quienes hacen cine y el público.

La Competencia Iberoamericana de Ficción otorgará los Premios Mauricio Litman en cuatro categorías: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Actor. Además, a partir del voto del público asistente, se entregará el Premio del Público, reafirmando el carácter participativo del festival. Las estatuillas fueron diseñadas por el reconocido artista plástico uruguayo Octavio Podestá y rinden homenaje a Mauricio Litman, empresario y emprendedor que creó en 1951 el festival.

Los largometrajes de la Competencia Iberoamericana Documental competirán por el Premio Lobo Marino, una talla en madera realizada por el artista local Milton Sosa, docente de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de Maldonado. El jurado está integrado por Zeca Brito (Brasil), David Duponchel (Francia) y Edward Venero (Perú).

Fuera de competencia, el festival ofrece además una selección de cine internacional con títulos provenientes de Europa, Estados Unidos, Asia y África, ampliando el abanico de miradas y estilos que circulan por las pantallas del festival. A eso se suman ciclos temáticos como Pantalla Maldonado, un espacio dedicado a cortometrajes que se piensan, filman y realizan en el departamento, que este año celebra su segunda edición.

Más allá de las proyecciones, la agenda incluye charlas y seminarios que abordan los desafíos actuales del sector, como El cine en épocas de streaming y el Seminario Internacional de Cine y Turismo del Uruguay.

Un panorama internacional de lujo en Punta del Este

El festival desplegará una larga lista de películas muy premiadas y de exhibición exclusiva en Uruguay. La primera de ellas llega el sábado 7, en la Sala Cantegril: Los domingos, un trabajo español en coproducción con Francia, que inaugura oficialmente esta edición. Intenso y emotivo drama familiar, es el tercer largometraje de la realizadora vasca Alauda Ruiz de Azúa, cuya ópera prima, Cinco lobitos, ya había pasado por el FIC de Punta del Este en 2023. Los domingos obtuvo cinco premios en el último Festival de Cine de San Sebastián, y es además la película con mayor cantidad de nominaciones para los Premios Goya 2026.

El jueves 12 en la misma sala y después del anuncio de los filmes ganadores del festival, se proyectará DJ Ahmet, una comedia dramática que nace de un amor juvenil entre ovejas y música tecno dance, ópera prima de Georgi M. Unkovski, y película premiada en festivales como Sundance, Sevilla, Sarajevo y San Pablo.

Desde España llegan Calle Málaga, de Maryam Touzani, con la actuación de Carmen Maura; La cena, de Manuel Gómez Pereira (España–Francia), que acumula ocho nominaciones a los Goya 2026; y Maspalomas, de los vascos Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, que ganó la Concha de Plata a la mejor interpretación para José Ramón Soroiz y el Premio Sebastiane en el último San Sebastián, además de sumar nueve nominaciones a los Goya.

De Italia llegan Las catadoras, de Silvio Soldini, sobre las mujeres alemanas utilizadas como conejillos de Indias para probar las comidas destinadas a Adolf Hitler; y Hagas lo que hagas, está mal, de Gianni Di Gregorio, donde el propio director convive con sus nietos. Francia se suma con una comedia dramática, Los músicos, de Grégory Magne, y Dossier 137, de Dominik Moll.

En el mapa de obras producidas o coproducidas con Estados Unidos, se destacan: Father, Mother, Sister, Brother, de Jim Jarmusch (ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia); Blue Moon, de Richard Linklater, sobre la relación del letrista Lorenz Hart con el compositor Richard Rodgers; y Muerte en invierno, de Brian Kirk, coproducción con Alemania y Canadá, rodada en Finlandia y protagonizada por la británica Emma Thompson.

Se puede ver la programación completa en https://cinepunta.uy/