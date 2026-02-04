¿Qué es el 'newcom'? El deporte pensado para niños que ahora disfrutan los más grandes

Corría el año 1895 cuando en Nueva­ Orleans una profesora de Educación Física llamada Clara Gregory Baer creó una variación del vóleibol para que fuera practicado entre sus alumnos más pequeños. El nuevo deporte consistía en eliminar los golpes con los brazos y, después de un máximo de tres pases entre compañeros, pasar la pelota a la cancha contraria. El objetivo era mantener la bola en el aire tomándola con la mano. Hoy, más de 130 años después, este deporte llamado newcom está ganando popularidad, en especial entre las personas mayores de 60 años. El juego se practica en sets, con equipos mixtos de seis personas, y la regla básica es que la pelota no caiga al suelo. Debe pasar por encima de la red —puede tocarla— y el equipo rival debe atraparla antes de que toque el piso. Cada jugador tiene tres segundos para pasarla a un compañero o devolverla al otro lado.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Una mañana de enero, en la parada 9 de la playa Mansa de Punta del Este, un variopinto grupo de personas jugaba al newcom sobre la arena seca. Se trataba de una actividad organizada por el Polideportivo San Martín de Maldonado. En este caso, la responsable del Área Comunitaria del polideportivo, Carmen Rodríguez, fue la encargada de coordinar el grupo. En conversación con Galería, dijo que lo que buscan al incentivar esta actividad es integrar a la mayor cantidad de personas posibles, en categorías que van desde más 40, más 50 y más 60.

El profesor Juan Onandi contó a Galería que tiene la misma lógica que el vóleibol, con sus rotaciones y saques, pero al poder tomar la pelota con la mano cuida los desplazamientos (saltos y golpes) de los jugadores y le quita complejidad. “En general, se juega en piso y en espacios cerrados. En verano, en la playa se usa otra modalidad, algo más recreativa y sin distinciones de edad. Es hermoso ver cómo genera interacción entre las personas, que muchas veces al jubilarse pierden sus vínculos”, afirmó. Onandi destacó que cuando practican newcom en el polideportivo no lo hacen de forma competitiva, por lo que no tienen un equipo titular y uno suplente, van intercalando para que todos participen. “Hay que tener cuidado con las superficies, deben estar lisas para evitar lesiones al momento de las caídas”, comentó.

Óscar Santa Marta, uno de los jugadores, contó que inició la actividad en 2018, hoy tiene 69 años y aseguró que es un deporte “que lo atrapó”. A lo largo de su vida no practicó actividad física debido a su vida laboral, era mecánico, pero “por salud y recomendación médica” arrancó con el newcom. Sostuvo que, además de moverse, uno de los alicientes es poder hacer amistades y conocer gente. Daniel Onandi (73 años), padre de uno de los profesores, relató que conoció el deporte gracias a la asociación de jubilados a la que asistía. Con relación a su actividad física, comentó que, más de joven, hacía lo que “todos los uruguayos”: jugar al fútbol algunas veces por semana, “nada en serio”. “Acá encontré un lugar que me encanta, hay un grupo humano muy bueno”, valoró. Confesó que, a pesar de que siempre quiere ganar, una vez terminado el partido todos comparten tiempo como amigos, dejando de lado las rivalidades. “No hay peleas ni grandes reproches”, dijo Onandi, que inició con la actividad en 2025.

Por su parte, Jorge Alexis Itza relató que conoció el newcom a través de un grupo de deporte para personas mayores y empezó a practicarlo en un campito de la Intendencia de Maldonado. Oriundo de Juan Lacaze (Colonia), hace 30 años que vive en Punta del Este. Itza participa de un grupo llamado Emociones, que cuenta con 27 personas. Su idea es aprender mejor las reglas para empezar a competir. “Está bueno para tener otra actividad aparte de la gimnasia, es un deporte muy sano. Cuando se termina, es obligación saludar. Es amistoso, pero siempre queremos ganar. El sentimiento general es el de pasar un buen rato”, declaró.