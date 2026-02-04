¿Qué es el 'newcom'? El deporte pensado para niños que ahora disfrutan los más grandes

Corría el año 1895 cuando en Nueva Orleans una profesora de Educación Física llamada Clara Gregory Baer creó una variación del vóleibol para que fuera practicado entre sus alumnos más pequeños. El nuevo deporte consistía en eliminar los golpes con los brazos y, después de un máximo de tres pases entre compañeros, pasar la pelota a la cancha contraria. El objetivo era mantener la bola en el aire tomándola con la mano. Hoy, más de 130 años después, este deporte llamado newcom está ganando popularidad, en especial entre las personas mayores de 60 años. El juego se practica en sets, con equipos mixtos de seis personas, y la regla básica es que la pelota no caiga al suelo. Debe pasar por encima de la red —puede tocarla— y el equipo rival debe atraparla antes de que toque el piso. Cada jugador tiene tres segundos para pasarla a un compañero o devolverla al otro lado.
Una mañana de enero, en la parada 9 de la playa Mansa de Punta del Este, un variopinto grupo de personas jugaba al newcom sobre la arena seca. Se trataba de una actividad organizada por el Polideportivo San Martín de Maldonado. En este caso, la responsable del Área Comunitaria del polideportivo, Carmen Rodríguez, fue la encargada de coordinar el grupo. En conversación con Galería, dijo que lo que buscan al incentivar esta actividad es integrar a la mayor cantidad de personas posibles, en categorías que van desde más 40, más 50 y más 60.
El profesor Juan Onandi contó a Galería que tiene la misma lógica que el vóleibol, con sus rotaciones y saques, pero al poder tomar la pelota con la mano cuida los desplazamientos (saltos y golpes) de los jugadores y le quita complejidad. “En general, se juega en piso y en espacios cerrados. En verano, en la playa se usa otra modalidad, algo más recreativa y sin distinciones de edad. Es hermoso ver cómo genera interacción entre las personas, que muchas veces al jubilarse pierden sus vínculos”, afirmó. Onandi destacó que cuando practican newcom en el polideportivo no lo hacen de forma competitiva, por lo que no tienen un equipo titular y uno suplente, van intercalando para que todos participen. “Hay que tener cuidado con las superficies, deben estar lisas para evitar lesiones al momento de las caídas”, comentó.
Óscar Santa Marta, uno de los jugadores, contó que inició la actividad en 2018, hoy tiene 69 años y aseguró que es un deporte “que lo atrapó”. A lo largo de su vida no practicó actividad física debido a su vida laboral, era mecánico, pero “por salud y recomendación médica” arrancó con el newcom. Sostuvo que, además de moverse, uno de los alicientes es poder hacer amistades y conocer gente. Daniel Onandi (73 años), padre de uno de los profesores, relató que conoció el deporte gracias a la asociación de jubilados a la que asistía. Con relación a su actividad física, comentó que, más de joven, hacía lo que “todos los uruguayos”: jugar al fútbol algunas veces por semana, “nada en serio”. “Acá encontré un lugar que me encanta, hay un grupo humano muy bueno”, valoró. Confesó que, a pesar de que siempre quiere ganar, una vez terminado el partido todos comparten tiempo como amigos, dejando de lado las rivalidades. “No hay peleas ni grandes reproches”, dijo Onandi, que inició con la actividad en 2025.
Por su parte, Jorge Alexis Itza relató que conoció el newcom a través de un grupo de deporte para personas mayores y empezó a practicarlo en un campito de la Intendencia de Maldonado. Oriundo de Juan Lacaze (Colonia), hace 30 años que vive en Punta del Este. Itza participa de un grupo llamado Emociones, que cuenta con 27 personas. Su idea es aprender mejor las reglas para empezar a competir. “Está bueno para tener otra actividad aparte de la gimnasia, es un deporte muy sano. Cuando se termina, es obligación saludar. Es amistoso, pero siempre queremos ganar. El sentimiento general es el de pasar un buen rato”, declaró.
Claudia Sánchez (66 años) juega desde 2019. En diálogo con Galería, sostuvo que le aporta varias cosas: aprender a jugar en equipo, compartir y tener actividad social, entre otras. Sánchez, que participa del equipo Los Rejuntados, por ahora no ha viajado al exterior a competir pero espera hacerlo.“Siempre fui una jugadora frustrada de vóleibol porque no me salían los golpes y saltos. Con este deporte me siento más identificada”, expresó. Aunque deslizó que en la arena es más difícil jugar.
El Polideportivo San Martín se encuentra en calles Isla de Flores e Isla de Gorriti, de la ciudad de Maldonado, y depende de la intendencia. Las actividades se pueden revisar en la página web de la comuna fernandina. Se pueden encontrar propuestas gratuitas para todas las edades, y los deportes van variando según el día. El único requisito para participar es tener el carné del deportista vigente.